Soccer Altamura promossa in serie A: domenica festa nel palazzetto

Soccer Altamura: a Cesena la promozione in serie A

Domenica 25 maggio si terrà la festa promozione al palazzetto per la Soccer Altamura che ha conquistato la storica promozione in serie A di calcio a 5 femminile, battendo 3-1 il Pero (Milano), a Cesena, nella final four.Appuntamento alle ore 20.00 al PalaPiccinni, in contrada Pacciarella. Squadra, staff tecnico e societario riceveranno i meritati applausi della tifoseria biancorossa e saranno premiati dall'amministrazione comunale per questo importante traguardo. Ospite speciale della serata sarà Renato Ciardo.Nelle immagini l'esultanza dopo la vittoria a Cesena, pubblicate sui social dalla Soccer Altamura.Leggi anche: Vittoria promozione nella finale a Cesena