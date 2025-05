Soccer Altamura in festa: è promossa in serie A

Per la prima volta una squadra altamurana approda nella massima serie del calcio a 5. La Soccer Altamura corona il sogno: è promossa in serie A.Nella finale, a Cesena, contro il Pero le ragazze guidate dal tecnico Colaianni hanno vinto per 1-3 con reti di Betinha Costa (doppietta) ed Ellen Castro. Ed è grande festa per la squadra biancorossa, per lo staff e per la dirigenza che ha costruito la formazione proprio per raggiungere questo fondamentale obiettivo. I dirigenti, a partire da Carlo Benedetto, non si sono persi d'animo dopo il difficile inizio di campionato e hanno rimesso i tasselli a posto, sia nella rosa che nello staff tecnico, affidando la guida a Colaianni. Con il tecnico barese, la Soccer ha ottenuto i risultati sperati.La sfida tra Pero e Soccer Altamura non è stata una sfida inedita. Le due squadre si sono affrontate nel terzo turno dei play-off della passata stagione e in quell'occasione ebbe la meglio la squadra lombarda, soprattutto grazie alla vittoria casalinga per 3 a 0 e nonostante la sconfitta per 3 a 1 nella partita di ritorno. Il Pero, poi, conquistò anche le final four ma, poi, decise di rinunciare all'iscrizione alla Serie A. Stavolta la Soccer Altamura è stata più forte conquistando una promozione che è la prima nella storia dello sport cittadino: mai prima d'ora una squadra di calcio a 5 altamurana aveva raggiunto la massima serie.