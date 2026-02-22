CMB - Soccer
Soccer Altamura: nulla da fare contro la capolista CMB

Le altamurane resistono un tempo, poi cedono. Buona prova nonostante le assenze di Pascual e Szostak

Altamura - domenica 22 febbraio 2026 11.27
Trasferta proibitiva e pronostico rispettato per la Soccer Altamura, che nella 18ª giornata del campionato di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile cede 5-0 sul campo del CMB Futsal Team. Un risultato ampio, maturato soprattutto nella ripresa, ma che non cancella una prima frazione giocata con ordine e personalità dalle altamurane.

Il tema tattico è chiaro fin dai primi minuti: padrone di casa subito aggressive, Altamura compatta e pronta a ripartire. Il primo squillo è di Vanin, che colpisce il palo esterno con una conclusione dalla distanza. Poco dopo è Renatinha a provarci, ma Polloni è attenta in uscita; quindi Taty trova ancora la risposta in spaccata dell'estremo altamurano, che innesca Vanessa Pereira per un tiro da fuori che sfiora il palo. Il risultato si sblocca al 6′: contropiede di Renatinha, doppio scambio con Vanin e conclusione a porta praticamente vuota per l'1-0. La reazione della Soccer Altamura non si fa attendere: Kubaszek va vicina al pari e ci riprova poco dopo, ma Dibiase risponde presente. Sul fronte opposto Renatinha sfiora il raddoppio con un tiro deviato da Polloni sul palo. Il 2-0 arriva al 14′, ancora con Vanin che trova l'angolo basso alla destra di Polloni. Nel finale di frazione le lucane continuano a spingere (altro palo di Renatinha), ma le altamurane restano in partita, pur faticando a concretizzare le opportunità costruite.

Nella ripresa il CMB parte ancora forte: Taty fallisce da due passi il 3-0 su schema da punizione indiretta. Con il passare dei minuti la stanchezza si fa sentire per la Soccer Altamura, che fatica a rendersi pericolosa. All'8′ Boutimah firma il terzo gol sugli sviluppi di un angolo, indirizzando definitivamente la gara. Poi sale in cattedra Renatinha: al 10′ parte in contropiede, supera Vanessa Pereira con un gioco di prestigio e insacca con un pallonetto di pregevole fattura. Poco dopo si ripete su assist di Taty, completando lo show personale. Nel finale il CMB controlla senza affanni, ma la Soccer sfiora il gol della bandiera con Cintia Pereira che, su ottimo assist di Matijević, trova la respinta di Dibiase con il volto. Le lucane provano ancora ad arrotondare, ma il punteggio non cambia più.

Per la Soccer Altamura una sconfitta preventivabile contro una delle formazioni più attrezzate del campionato, ma anche indicazioni positive, soprattutto nella prima parte di gara. Da considerare le assenze pesanti di capitan Pascual, squalificata, e di Szostak, out per un problema alla caviglia. Ora una settimana di sosta prima di tornare in campo l'8 marzo contro l'Audace Verona, in una sfida importante per classifica e morale.

Tabellino
Serie A Tesys – 18^ giornata
️CMB Futsal TeamSoccer Altamura 5-0
CMB Futsal Team: Dibiase, Taty, Vanin, Renatinha, Boutimah, Do Amaral, Ion, Bergamotta, Casiero, Valendino, Lopopolo, Cimarosa Allenatore: Massimiliano Neri.
Soccer Altamura: Polloni, V. Pereira, Matijević, C. Pereira, Kubaszek, Pezzolla, Cataldo, Valente, Coletto, Papangelo, Di Reda, Tedeschi. Allenatore: Mauro Gadaleta.
️Arbitri: Vincenzo Buzzacchino (Taranto) e Simone Petracca (Lecce).
️Cronometrista: Franco Ferra (Policoro).
Marcatrici: 5'53" pt Vanin (C), 13'17" pt Vanin (C); 7'43" st Boutimah (C), 9'11" st Renatinha (C), 10'17" st Renatinha (C).
Falli: 2-0, 2-1.
  • Soccer Altamura
