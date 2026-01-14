Soccer Altamura under19
Calcio a 5

Soccer Altamura: la under19 recupera due gol in 15 secondi

Pareggio contro la Femminile Molfetta

Altamura - mercoledì 14 gennaio 2026 18.53
Nel match valido per la sesta giornata del Girone D del campionato nazionale Under 19 femminile di calcio a 5, la Soccer Altamura conquista un pareggio dal sapore di impresa contro la Femminile Molfetta, chiudendo sul 2-2 una gara giocata in condizioni di vera emergenza. Le biancorosse si presentano all'appuntamento prive di due titolari fondamentali come Rosita Rinaldi e Benedetta Coletto, mentre il Molfetta si schiera al completo. Nonostante ciò, l'Altamura risponde con grande personalità.

Le ospiti partono meglio, ma la Soccer regge bene l'urto grazie anche a diversi interventi decisivi di Caramella. Il risultato si sblocca al 7, quando Camporeale ruba palla a centrocampo e si invola verso la porta firmando lo 0-1. La gara resta equilibrata, con occasioni da entrambe le parti e buone parate anche del portiere molfettese, fino all'episodio che cambia il volto della partita: Rosa Cirrottola è costretta ad abbandonare il campo per un grave infortunio al ginocchio. Da quel momento l'Altamura è di fatto senza cambi.

Nella seconda frazione la fatica si fa sentire. Di Reda, Cataldo e Tedeschi accusano crampi, mentre il Molfetta prende progressivamente il controllo del gioco. A metà frazione arriva il raddoppio ospite: un'azione corale viene finalizzata da Latorre per lo 0-2. Sembra il colpo del ko, ma il tecnico biancorosso trova una mossa tanto rischiosa quanto decisiva: Francesca Valente, portiere, viene schierata pivot per dare profondità e allungare la squadra. La presenza di Valente costringe Latorre ad abbassarsi, aprendo spazi per gli uno contro uno. Il Molfetta va in difficoltà e la Soccer colpisce due volte in 15 secondi. Al 12'15" Di Reda accorcia le distanze. Pochi istanti dopo, al 12'30", arriva il boato: Papangelo firma il 2-2, completando una rimonta che ha dell'incredibile. Nel finale, nonostante i crampi e la stanchezza, le padrone di casa sfiorano addirittura il 3-2, ma il risultato non cambia.

Da sottolineare la prestazione di Miriana Papangelo, autentica MVP dell'incontro, rimasta in campo per tutti i 40 minuti e protagonista del gol del pareggio.
Un punto che vale molto più della classifica: è la dimostrazione di una squadra che non molla mai, capace di trasformare l'emergenza in impresa.

Tabellino
Calcio a 5 – Under 19 Femminile| Girone D – 6^ Giornata
️Soccer AltamuraFemminile Molfetta 2-2
Soccer Altamura: Caramella, Tedeschi, Cataldo, Ragone, Puzzovivo, Papangelo, Di Reda, Cirrottola, Romano, Valente. Allenatore: Mauro Gadaleta.
Femminile Molfetta: La Macchia, Camporeale, Pansini, Azzolini, Latorre, Ayroldi, De Gennaro, Francese, Pappalardo, Dell'Olio, De Bernardo, Bufo. Allenatore: Daniele Spina.
Arbitro: Antonio Ramunno (Venosa).
️Cronometrista: Davide Valente (Molfetta).
Marcatrici: 7′ 00" pt Camporeale (M); 9′ 52″ st Latorre (M), 12′ 15" st Di Reda (SA), 12′ 30" st Papangelo (SA).
Ammonite: Cataldo, Di Reda (SA); Camporeale, Ayroldi (M).
Falli: 3-1, 1-1.
  • Soccer Altamura
