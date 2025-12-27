Soccer Altamura in trasferta a Montesilvano

La Soccer Altamura si prepara alla trasferta sul campo del Montesilvano Futsal Club, gara valida per la 10ª giornata del campionato di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile, reduce dalla prestigiosa vittoria contro le campionesse d'Italia dell'Okasa Falconara, un successo che ha dato ulteriore fiducia, entusiasmo e consapevolezza al gruppo biancorosso.Alla vigilia dell'incontro prende la parola il capitano Corin Pascual, che torna sulle emozioni dell'ultimo match: "È stata una vittoria sofferta e combattuta, decisa dai dettagli, ma questa volta a nostro favore. Sono felicissima perché farlo davanti ai nostri tifosi è stato bellissimo e ha un sapore speciale. Quando a fine partita vedi la gente avvicinarsi e abbracciarti, capisci di aver fatto qualcosa di magnifico. È una sensazione unica".Lo sguardo è già rivolto alla prossima trasferta: "Andremo a Montesilvano per vincere. Faremo una gara diversa rispetto a quella contro Verona, restando concentrate e cercando di minimizzare ogni errore per poter portare a casa i tre punti. Loro avranno fame e questo renderà la partita ancora più interessante: curare le attenzioni farà la differenza. Mai sottovalutare una squadra affamata".Pascual analizza poi l'avversario: "Il Montesilvano è una squadra che, secondo me, raccoglierà punti soprattutto nel girone di ritorno. Non è stata molto fortunata, ma non molla mai e se sottovaluti anche un singolo elemento ti puniscono. La classifica non rispecchia il valore reale della squadra che sono".Infine, il capitano traccia un bilancio della prima parte di stagione: "Il mio bilancio è più che positivo. È il nostro primo anno in Serie A e siamo già qualificate alla Final Eight, salve e lontane dalla zona retrocessione, oltre a lottare per scalare il più in alto possibile la classifica. Non credo ci sia nulla di negativo in questa andata: va bene così, bisogna fare esperienza come gruppo, staff e società. Io sono contenta di come sta andando tutto e sono sicura che andrà ancora meglio".La Soccer Altamura si appresta così ad affrontare una sfida impegnativa con ambizione, entusiasmo e la consapevolezza di poter continuare a crescere, partita dopo partita.10ª giornata – Serie A TesysMontesilvano Futsal Club – Soccer AltamuraPalaRoma – Montesilvano (Pescara)Sabato 27 dicembre, ore 18:00Diretta TV: YouTube – Divisione Calcio a 5