Corin Pascual
Corin Pascual
Calcio a 5

Soccer Altamura in trasferta a Montesilvano

Pascual: "Vittorie passano dai dettagli"

Altamura - sabato 27 dicembre 2025 10.56
La Soccer Altamura si prepara alla trasferta sul campo del Montesilvano Futsal Club, gara valida per la 10ª giornata del campionato di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile, reduce dalla prestigiosa vittoria contro le campionesse d'Italia dell'Okasa Falconara, un successo che ha dato ulteriore fiducia, entusiasmo e consapevolezza al gruppo biancorosso.

Alla vigilia dell'incontro prende la parola il capitano Corin Pascual, che torna sulle emozioni dell'ultimo match: "È stata una vittoria sofferta e combattuta, decisa dai dettagli, ma questa volta a nostro favore. Sono felicissima perché farlo davanti ai nostri tifosi è stato bellissimo e ha un sapore speciale. Quando a fine partita vedi la gente avvicinarsi e abbracciarti, capisci di aver fatto qualcosa di magnifico. È una sensazione unica".

Lo sguardo è già rivolto alla prossima trasferta: "Andremo a Montesilvano per vincere. Faremo una gara diversa rispetto a quella contro Verona, restando concentrate e cercando di minimizzare ogni errore per poter portare a casa i tre punti. Loro avranno fame e questo renderà la partita ancora più interessante: curare le attenzioni farà la differenza. Mai sottovalutare una squadra affamata".

Pascual analizza poi l'avversario: "Il Montesilvano è una squadra che, secondo me, raccoglierà punti soprattutto nel girone di ritorno. Non è stata molto fortunata, ma non molla mai e se sottovaluti anche un singolo elemento ti puniscono. La classifica non rispecchia il valore reale della squadra che sono".

Infine, il capitano traccia un bilancio della prima parte di stagione: "Il mio bilancio è più che positivo. È il nostro primo anno in Serie A e siamo già qualificate alla Final Eight, salve e lontane dalla zona retrocessione, oltre a lottare per scalare il più in alto possibile la classifica. Non credo ci sia nulla di negativo in questa andata: va bene così, bisogna fare esperienza come gruppo, staff e società. Io sono contenta di come sta andando tutto e sono sicura che andrà ancora meglio".

La Soccer Altamura si appresta così ad affrontare una sfida impegnativa con ambizione, entusiasmo e la consapevolezza di poter continuare a crescere, partita dopo partita.

10ª giornata – Serie A Tesys
Montesilvano Futsal Club – Soccer Altamura
PalaRoma – Montesilvano (Pescara)
Sabato 27 dicembre, ore 18:00
Diretta TV: YouTube – Divisione Calcio a 5
  • Soccer Altamura
Altri contenuti a tema
Soccer, che impresa: battute le campionesse d'Italia Soccer, che impresa: battute le campionesse d'Italia Squadra altamurana supera Falconara 2-1 in casa
Poker di Pestrichella, Soccer Altamura torna a vincere Poker di Pestrichella, Soccer Altamura torna a vincere In Coppa Puglia superato il Palo del Colle in trasferta
Soccer Altamura: sfida casalinga al Falconara Soccer Altamura: sfida casalinga al Falconara Nella precedente gara le biancorosse hanno conquistato il campo del Verona
Soccer Altamura si rafforza ancora Soccer Altamura si rafforza ancora Con l'arrivo di Giampietro
Soccer Altamura riparte di slancio: vittoria a Verona Soccer Altamura riparte di slancio: vittoria a Verona Con otto reti (5-8) in una gara intensa
Soccer Altamura: sconfitta in casa contro il Rutigliano Soccer Altamura: sconfitta in casa contro il Rutigliano Nello scontro diretto tra squadre di vertice
Soccer Altamura: dopo i Mondiali riparte la serie A Soccer Altamura: dopo i Mondiali riparte la serie A Biancorosse in trasferta a Verona
Soccer Altamura: Vito Pestrichella di nuovo in biancorosso Soccer Altamura: Vito Pestrichella di nuovo in biancorosso Un ritorno di cuore in C2 maschile
Volley: Altamura sconfitta nella sfida pugliese a Fasano
27 dicembre 2025 Volley: Altamura sconfitta nella sfida pugliese a Fasano
Santo Stefano: mattinata senza auto nelle vie del centro
26 dicembre 2025 Santo Stefano: mattinata senza auto nelle vie del centro
In Cattedrale si chiude l'anno del Giubileo
25 dicembre 2025 In Cattedrale si chiude l'anno del Giubileo
Scout del Masci: la luce di Betlemme speranza di pace
24 dicembre 2025 Scout del Masci: la luce di Betlemme speranza di pace
Natuzzi: piano prevede chiusura ad Altamura e Jesce 2 Santeramo
24 dicembre 2025 Natuzzi: piano prevede chiusura ad Altamura e Jesce 2 Santeramo
Da Federicus all'Arabia Saudita, grande festa internazionale per Martello
23 dicembre 2025 Da Federicus all'Arabia Saudita, grande festa internazionale per Martello
Altamura accoglie la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026
23 dicembre 2025 Altamura accoglie la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026
Grotta di Lamalunga nella candidatura Unesco della Puglia preistorica
23 dicembre 2025 Grotta di Lamalunga nella candidatura Unesco della Puglia preistorica
Piano industriale Natuzzi: prossimo incontro a Roma a febbraio
22 dicembre 2025 Piano industriale Natuzzi: prossimo incontro a Roma a febbraio
Soccer, che impresa: battute le campionesse d'Italia
22 dicembre 2025 Soccer, che impresa: battute le campionesse d'Italia
Sindacati contro il nuovo piano Natuzzi
22 dicembre 2025 Sindacati contro il nuovo piano Natuzzi
Team Altamura, sconfitta con l’amaro in bocca
22 dicembre 2025 Team Altamura, sconfitta con l’amaro in bocca
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.