Soccer Altamura illude, poi la Women Roma dilaga

Termina con una sconfitta il girone di andata della Soccer Altamura nel campionato di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile. La squadra altamurana, impegnata tra le mura amiche del PalaPiccinni contro la Women Roma, si è dovuta arrendere con il punteggio di 1-6. Alla formazione biancorossa non è bastato un buon avvio di gara: nella ripresa è uscita fuori la squadra ospite, forte di un roster profondo ed esperto, capace di colpire con grande cinismo.La Soccer Altamura parte con personalità e intensità, mettendo in difficoltà le capitoline nelle fasi iniziali del match. Poco dopo il 5' del primo tempo arriva il meritato gol del vantaggio: Pezzolla si lancia in contropiede, dialoga con Cintia Pereira e, una volta davanti alla porta, supera Sestari con un destro rasoterra che passa tra le gambe della portiera, facendo esplodere il pubblico del PalaPiccinni. La Women Roma cresce con il passare dei minuti e con Praticò trova il pareggio al 16' del primo tempo, sfruttando una situazione favorevole nata da una palla recuperata in zona offensiva e finalizzata con un tocco di tacco rapido, che sorprende la difesa di casa e ristabilisce l'equilibrio. La prima frazione si chiude sull'1-1.La svolta arriva immediatamente dopo l'intervallo. Dopo appena 11 secondi dall'inizio della ripresa, le ospiti trovano il gol del sorpasso con Marcolan, che dalla destra lascia partire un destro preciso sotto l'incrocio, indirizzando la gara sui binari favorevoli al Women Roma. La Soccer Altamura prova a reagire affidandosi al power play, ma al 17' st arriva l'1-3, firmato da Sestari direttamente dalla propria area, approfittando della porta momentaneamente sguarnita. Il colpo incassato pesa sul morale delle biancorosse e poco dopo arriva anche l'1-4, con Narcisi brava a inserirsi e a sfruttare una disattenzione difensiva. Nel finale la Soccer Altamura continua a giocare con il quinto uomo, concedendo ulteriori spazi. Vanelli realizza l'1-5 a porta vuota e, poco dopo, firma anche l'1-6, ancora su azione simile, chiudendo definitivamente i conti.Una sconfitta dal punteggio severo per la Soccer Altamura, che paga una ripresa complicata dopo un primo tempo giocato con ordine e coraggio. Il Women Roma, invece, conferma qualità, esperienza e concretezza, chiudendo il girone di andata con una vittoria netta.TabellinoSerie A Tesys - 11^ giornataSoccer Altamura – Women Roma 1-6Soccer Altamura: Polloni, Tedeschi, Pascual, Sabatino, Pezzolla, C. Pereira, Kubaszek, Papangelo, V. Pereira, Matijević, Nicoletta, Valente. Allenatore: Vincenzo Tassielli.Women Roma: Sestari, Neroni, Ceccobelli, Marcolan, Narcisi, Bertè, Praticò, Lucentini, Vanelli, Acquafredda, Masini, Farinelli. Allenatore: Cely Gayardo.Arbitri: Stefano Prisco (Lecce) e Dario Pezzuto (Lecce).Cronometrista: Sergio Federico La Forgia (Molfetta).Marcatrici: 5' 07'' pt Pezzolla (SA), 15'36" pt Praticò (WR); 00'11" st Marcolan (WR), 16' 26'' st Sestari (WR), 16'39" st Narcisi (WR), 16' 54'' st Vanelli (WR), 17'16" t Vanelli (WR).Falli: 0-2, 1-1.