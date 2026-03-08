Soccer Altamura
Soccer Altamura: gara casalinga contro il Verona

Campionato riprende dopo una breve pausa

Altamura - domenica 8 marzo 2026 10.00
Dopo la pausa di campionato, la Soccer Altamura torna in campo davanti al proprio pubblico. Oggi alle ore 16:30, al PalaPiccinni di Altamura, le biancorosse affronteranno l'Audace Verona nella gara valida per la 19ª giornata del campionato di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile, una sfida importante in ottica play-off.

Alla vigilia del match è il preparatore atletico Mauro Gadaleta a fare il punto sulla condizione della squadra dopo la sosta. Nelle settimane precedenti alla pausa, la formazione altamurana aveva attraversato un momento fisicamente complesso, legato soprattutto alle rotazioni ridotte. Una situazione che, come spiega Gadaleta, era stata prevista dallo staff tecnico. "Eravamo consapevoli che dopo gennaio avremmo affrontato un calo fisico. È un passaggio fisiologico, figlio delle rotazioni ridotte e di un campionato estremamente equilibrato, dove ogni match si decide all'ultimo secondo", spiega il preparatore biancorosso. La pausa è quindi arrivata nel momento ideale per rimettere energie nelle gambe e nella testa. "Avevamo programmato il lavoro per arrivare al top prima della sosta, ma qualche imprevisto ci ha rallentato. Fortunatamente la pausa ci ha permesso di ricaricare le batterie, sia fisiche che mentali". Secondo Gadaleta, oltre all'aspetto atletico è stato fondamentale ritrovare compattezza e fiducia nello spogliatoio. "Abbiamo ritrovato quella serenità e quello spirito di sacrificio che si erano un po' smarriti a causa degli ultimi risultati. Ora siamo pronti per il rush finale".

All'orizzonte c'è ora la sfida contro l'Audace Verona, avversario già affrontato all'andata in una partita dominata per lunghi tratti dalla Soccer Altamura. Il preparatore altamurano si aspetta però una gara molto diversa. "Sarà una sfida stimolante e affatto scontata. Loro sono una squadra orgogliosa, giovane e con molta gamba", sottolinea Gadaleta, evidenziando come la classifica non rispecchi pienamente il valore delle venete. "Per quanto espresso sul campo meriterebbero probabilmente qualche punto in più, proprio come noi. Loro cercano punti salvezza, noi vogliamo blindare la posizione per i play-off: sarà fondamentale approcciare bene il match e indirizzarlo subito sui binari giusti".

Lo sguardo, però, non può che andare anche oltre la partita. Sempre domenica, infatti, si terranno i sorteggi della Final Eight di Coppa Italia, appuntamento storico per la società e per tutta la città di Altamura. "A inizio stagione dissi che il mio obiettivo era portare questa squadra alle fasi finali della Final Eight e oggi sono orgoglioso di giocarmi questa chance con queste ragazze e con questa società", racconta Gadaleta. La competizione rappresenta un traguardo prestigioso e una vetrina importante per il movimento locale. "La Final Eight è l'essenza di questo sport, un privilegio per noi e per la città di Altamura". Il preparatore biancorosso conosce bene l'atmosfera di questo torneo. "Avendola già vissuta e vinta, so quanto sia speciale esserci come allenatore. Molto dipenderà dal sorteggio, è vero, ma abbiamo dimostrato di poter competere con chiunque. Ce la giocheremo fino alla fine".

Serie A Tesys – 19ª giornata
️ Soccer Altamura Audace Verona
PalaPiccinni – Altamura (BA)
Domenica 8 marzo
ore 16:30
Diretta streaming su YouTube (canale Divisione Calcio a 5)
  • Soccer Altamura
