Soccer Altamura, domenica esordio storico in serie A femminile

La squadra biancorossa farà visita alla Femminile Molfetta

Altamura - sabato 20 settembre 2025 10.03
L'emozione è di quelle che si respirano a pieni polmoni. Dopo anni di crescita, sacrifici e passione, il Soccer Altamura è pronta per scrivere una nuova pagina della sua storia: il debutto ufficiale nel massimo campionato italiano di Serie A femminile di futsal.

La squadra murgiana scenderà farà il suo debutto domenica pomeriggio in casa della Femminile Molfetta: si inizia, dunque, subito con un derby per una partita che promette spettacolo. A guidare la squadra sarà mister Vincenzo Tassielli, tornato sulla panchina altamurana dopo un anno di assenza: "Sicuramente sarà un'emozione fortissima – ha dichiarato il tecnico murgiano - e far parte di uno staff così importante è per me motivo di orgoglio. Certo essere catapultati in un contesto del genere non è stato facile perché è un mondo a parte: anche il rapporto con le giocatrici è diverso. Io cercherò di fare del mio meglio."

Sarà doppiamente emozionato anche Mauro Garaleta, visti i suoi trascorsi a Molfetta: "Tornare dopo due anni sarà emozionante – ha esordito il preparatore atletico biancorosso -, a Molfetta ho trascorso molti anni e conservo ottimi ricordi. Ho comunque un buon rapporto con molti della società perché le strade possono dividersi ma il rispetto resta." A proposito del lavoro fatto dalla squadra ha aggiunto: "Sono abbastanza soddisfatto del lavoro fatto dalla squadra anche perché abbiamo avuto modo di vedere i frutti proprio sul campo, con due amichevoli, una importante e una con una squadra di categoria inferiore. Le risposte che hanno dato le ragazze sono state importanti. Inoltre abbiamo fatto test di valutazione che ci hanno detto che siamo ad un ottimo punto, anche se comunque c'è ancora da lavorare. Per quanto riguarda la partita – ha concluso - penso che sia sbagliato sottovalutare il Molfetta, guai a farlo, perché comunque, nonostante sia una squadra giovane, ha dimostrato in più occasioni di essere bella tosta e arcigna. Con i nuovi innesti ha sicuramente alzato il tasso tecnico, hanno tanta gamba, quindi corrono parecchio e poi è un derby. Non scenderemo in campo per giocarcela a viso aperto e penso che ci divertiremo."

Adesso non resta che fissare l'appuntamento: la partita tra Femminile Molfetta e Soccer Altamura, valida per la 1^ giornata di Serie A femminile, andrà in scena sul parquet del PalaPoli di Molfetta con fischio d'inizio alle ore 16:00.
