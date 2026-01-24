Pezzolla - Soccer Altamura
Pezzolla - Soccer Altamura
Calcio a 5

Soccer Altamura determinata contro le milanesi della Kick Off

Trasferta molto insidiosa

Altamura - sabato 24 gennaio 2026 Comunicato Stampa
Archiviata la gara contro il Bitonto, la Soccer Altamura è già proiettata verso la delicata trasferta di domenica sul campo della Kick Off, valida per la 14ª giornata del campionato di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile. A fare il punto della situazione è Maria Grazia Pezzolla, laterale biancorossa, che invita a non fermarsi al semplice risultato finale.

Il 4-0 maturato contro una delle big del campionato, infatti, non racconta fino in fondo l'andamento della gara. «È stata una partita molto più combattuta di quanto dica il risultato finale – spiega Pezzolla –. Il Bitonto ha giocato con grande intensità e per lunghi tratti ci ha messo in difficoltà, soprattutto nella prima parte di gara». A fare la differenza è stata la maggiore esperienza delle avversarie nei momenti chiave: «Siamo state meno ciniche nello sfruttare le occasioni concesse e contro squadre di questo calibro non puoi permetterti errori, perché vieni punito alla prima occasione». Nonostante il passivo, l'Altamura ha avuto le sue opportunità: «Anche noi abbiamo creato diverse occasioni per andare a segno. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, perché un gol nel momento giusto può cambiare completamente l'andamento della partita».

Con il giro di boa ormai alle spalle, il bilancio resta comunque positivo. «Siamo cresciute come gruppo, abbiamo acquisito maggiore consapevolezza e stiamo iniziando a raccogliere i frutti del lavoro fatto dall'inizio della stagione», sottolinea la laterale. Ma guai ad abbassare la guardia: «Il campionato è lungo e la seconda parte è sempre la più difficile, perché così come ci siamo compattate noi, lo hanno fatto anche le altre squadre». La parola d'ordine è confermarsi: «Non è semplice, ma possiamo e dobbiamo mettercela tutta».

Ora l'attenzione è tutta sulla Kick Off, avversaria battuta all'andata nella prima storica vittoria della Soccer Altamura in Serie A. Un precedente che non deve trarre in inganno. «In casa loro mi aspetto una gara molto dura – avverte Pezzolla –. All'andata siamo state brave a sfruttare le occasioni avute e questo ha indirizzato la partita a nostro favore». Domenica servirà una Soccer concentrata e determinata: «Sarà fondamentale entrare in campo con il giusto atteggiamento, consapevoli dell'importanza della posta in palio. I tre punti ci permetterebbero di rilanciarci in classifica, considerando anche gli scontri diretti delle nostre concorrenti, e ci darebbero morale per ripartire dopo la battuta d'arresto dell'ultima giornata».

La gara tra Kick Off e Soccer Altamura avrà inizio alle ore 15.00 e sarà diretta dagli arbitri Paolo Lorenzo Galanti (Pescara) e Alessandro Desogus (Carbonia); cronometrista dell'incontro Angelo Bulone (Milano).

14ª giornata – Serie A Tesys
️Kick Off Soccer Altamura
Palazzetto Parco Enrico Mattei – San Donato Milanese (MI)
Domenica 25 gennaio
ore 15:00
Diretta streaming su YouTube (canale Divisione Calcio a 5)
  • Soccer Altamura
Altri contenuti a tema
Bitonto più cinico: Soccer Altamura ko 4-0 Bitonto più cinico: Soccer Altamura ko 4-0 Le altamurane tengono testa alle neroverdi, ma il passivo è eccessivo
Soccer Altamura sfida Bitonto, trasferta impegnativa Soccer Altamura sfida Bitonto, trasferta impegnativa Le dichiarazioni di Polloni, portiere della Nazionale ai mondiali
Soccer Altamura: la under19 recupera due gol in 15 secondi Soccer Altamura: la under19 recupera due gol in 15 secondi Pareggio contro la Femminile Molfetta
Show della Soccer Altamura: 6-1 al Molfetta Show della Soccer Altamura: 6-1 al Molfetta Doppiette di Kubaszek e Pereira
Soccer Altamura cade a Palo del Colle Soccer Altamura cade a Palo del Colle Nuovo anno iniziato con una sconfitta
Soccer Altamura, voglia di riscatto nel derby contro Molfetta Soccer Altamura, voglia di riscatto nel derby contro Molfetta Dopo la sconfitta casalinga contro la Women Roma
Soccer Altamura illude, poi la Women Roma dilaga Soccer Altamura illude, poi la Women Roma dilaga Al PalaPiccinni finisce 1-6
Soccer Altamura, vittoria a Montesilvano (1-4) Soccer Altamura, vittoria a Montesilvano (1-4) Tre punti d'oro per le biancorosse
A Matera iniziano i controlli sul compostaggio domestico
24 gennaio 2026 A Matera iniziano i controlli sul compostaggio domestico
Mozione di sfiducia: convocato il consiglio comunale
23 gennaio 2026 Mozione di sfiducia: convocato il consiglio comunale
Stadio e palazzetti da assegnare in concessione per la gestione
23 gennaio 2026 Stadio e palazzetti da assegnare in concessione per la gestione
Educazione alimentare e mense scolastiche: accordo tra Coldiretti e Comuni pugliesi
23 gennaio 2026 Educazione alimentare e mense scolastiche: accordo tra Coldiretti e Comuni pugliesi
Luca Simone nel team che ha realizzato l'elicottero-drone
22 gennaio 2026 Luca Simone nel team che ha realizzato l'elicottero-drone
Vertenza Natuzzi, giorni decisivi con i tavoli tematici
22 gennaio 2026 Vertenza Natuzzi, giorni decisivi con i tavoli tematici
Volley A2: calendario e classifica della pool salvezza
22 gennaio 2026 Volley A2: calendario e classifica della pool salvezza
9
Studenti del Liceo Federico II: noi siamo i più penalizzati dai lavori
21 gennaio 2026 Studenti del Liceo Federico II: noi siamo i più penalizzati dai lavori
Talento altamurano in azzurro: Francesco Dibenedetto convocato a Coverciano
21 gennaio 2026 Talento altamurano in azzurro: Francesco Dibenedetto convocato a Coverciano
Incontro informativo con la Dirigente Scolastica del secondo circolo didattico "Garibaldi ".
21 gennaio 2026 Incontro informativo con la Dirigente Scolastica del secondo circolo didattico "Garibaldi".
Emergenza sui pronto soccorso: vertice in Regione
21 gennaio 2026 Emergenza sui pronto soccorso: vertice in Regione
L'ultimo saluto a Cecilia e Antonio
21 gennaio 2026 L'ultimo saluto a Cecilia e Antonio
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.