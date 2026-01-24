Soccer Altamura determinata contro le milanesi della Kick Off

Archiviata la gara contro il Bitonto, la Soccer Altamura è già proiettata verso la delicata trasferta di domenica sul campo della Kick Off, valida per la 14ª giornata del campionato di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile. A fare il punto della situazione è Maria Grazia Pezzolla, laterale biancorossa, che invita a non fermarsi al semplice risultato finale.Il 4-0 maturato contro una delle big del campionato, infatti, non racconta fino in fondo l'andamento della gara. «È stata una partita molto più combattuta di quanto dica il risultato finale – spiega Pezzolla –. Il Bitonto ha giocato con grande intensità e per lunghi tratti ci ha messo in difficoltà, soprattutto nella prima parte di gara». A fare la differenza è stata la maggiore esperienza delle avversarie nei momenti chiave: «Siamo state meno ciniche nello sfruttare le occasioni concesse e contro squadre di questo calibro non puoi permetterti errori, perché vieni punito alla prima occasione». Nonostante il passivo, l'Altamura ha avuto le sue opportunità: «Anche noi abbiamo creato diverse occasioni per andare a segno. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, perché un gol nel momento giusto può cambiare completamente l'andamento della partita».Con il giro di boa ormai alle spalle, il bilancio resta comunque positivo. «Siamo cresciute come gruppo, abbiamo acquisito maggiore consapevolezza e stiamo iniziando a raccogliere i frutti del lavoro fatto dall'inizio della stagione», sottolinea la laterale. Ma guai ad abbassare la guardia: «Il campionato è lungo e la seconda parte è sempre la più difficile, perché così come ci siamo compattate noi, lo hanno fatto anche le altre squadre». La parola d'ordine è confermarsi: «Non è semplice, ma possiamo e dobbiamo mettercela tutta».Ora l'attenzione è tutta sulla Kick Off, avversaria battuta all'andata nella prima storica vittoria della Soccer Altamura in Serie A. Un precedente che non deve trarre in inganno. «In casa loro mi aspetto una gara molto dura – avverte Pezzolla –. All'andata siamo state brave a sfruttare le occasioni avute e questo ha indirizzato la partita a nostro favore». Domenica servirà una Soccer concentrata e determinata: «Sarà fondamentale entrare in campo con il giusto atteggiamento, consapevoli dell'importanza della posta in palio. I tre punti ci permetterebbero di rilanciarci in classifica, considerando anche gli scontri diretti delle nostre concorrenti, e ci darebbero morale per ripartire dopo la battuta d'arresto dell'ultima giornata».La gara tra Kick Off e Soccer Altamura avrà inizio alle ore 15.00 e sarà diretta dagli arbitri Paolo Lorenzo Galanti (Pescara) e Alessandro Desogus (Carbonia); cronometrista dell'incontro Angelo Bulone (Milano).14ª giornata – Serie A Tesys️Kick Off Soccer AltamuraPalazzetto Parco Enrico Mattei – San Donato Milanese (MI)Domenica 25 gennaioore 15:00Diretta streaming su YouTube (canale Divisione Calcio a 5)