Soccer Altamura, cuore e gol non bastano

La Fortitudo Castellaneta vince 4-3

Altamura - lunedì 24 novembre 2025 11.54
La Soccer Altamura inciampa ancora e torna a mani vuote, pur non meritandolo, anche dalla trasferta più difficile. Sul campo della capolista Fortitudo Castellaneta, i biancorossi incassano la terza sconfitta consecutiva tra campionato e coppa, cedendo per 4-3 al termine di una gara vibrante, combattuta fino all'ultimo minuto ma che non basta a invertire una rotta diventata ormai preoccupante.

Il totale equilibrio della prima frazione di gioco viene interrotto al 23', quando Bongermino, defilato sulla destra, batte Vitale con un diagonale a mezza altezza che porta in vantaggio i padroni di casa. A ristabilire l'equilibrio ci pensa Forte nell'ultimo minuto del primo tempo: azione solitaria del laterale altamurano, Gadaleto respinge il suo primo tiro, ma non può niente sulla ribattuta, che vale il pareggio della Soccer Altamura.

Futsal spettacolo nel primo minuto del secondo tempo: ripartenza altamurana con Maiullari e Forte, che impegna Gadaleto in una super parata e contropiede dei padroni di casa che sfiorano il gol sul secondo palo con Perrone. Al 3' Maiullari serve Forte in banda sinistra, il laterale biancorosso si allunga la palla sulla corsa e calcia un missile terra-area che si infila all'incrocio dei pali con Gadaleto immobile ad osservare la prodezza. Il 2-2 dei padroni di casa è immediato: Bongermino, servito da calcio d'angolo, calcia dalla lunghissima distanza e, complice una deviazione di spalla di Tancredi, mette la palla in rete. Azione fotocopia, questa volta da fallo laterale nella trequarti altamurana: tiro dalla distanza di Bongermino e deviazione involontaria di Casamassima, che spiazza Vitale e porta avanti i padroni di casa 3-2. La Soccer Altamura alla ricerca disperata del pareggio ci prova con il power play, che da i suoi frutti al 25', quando, dopo una lunga serie di passaggi, Berloco trova Forte sul secondo palo che segna la rete del 3-3 e la sua personale tripletta. Neanche il tempo di esultare che Bongermino fa copia e incolla dagli altri due gol: ennesimo tiro dalla lunghissima distanza, ennesima deviazione, questa volta di Maiullari, e gol del definitivo 4-3. Gli altamurani ci provano fino alla fine, ma Gadaleto nega la gioia del gol a Berloco e al triplice fischio comincia la festa dei padroni di casa.

Nonostante la reazione d'orgoglio e i segnali incoraggianti sul piano del gioco, alla Soccer Altamura resta l'amaro in bocca per un'altra occasione sfumata. La strada per rialzarsi passa ora dalla capacità di trasformare la buona volontà in punti veri: servirà compattezza, lucidità e la forza di non abbattersi, perché il campionato è ancora lungo e il tempo per cambiare marcia non manca. Ma il riscatto, adesso, non può più essere rimandato.

FORTITUDO CASTELLANETA – SOCCER ALTAMURA 4-3
Fortitudo Castellaneta: Gadaleto, Siannimanico, Bongermino, De Bellis, Dragone, Cassone, Casamassima, Pugliese, Perrone, Meledandri, Favale, Lombardi. Allenatore: Di Pippa Graziano.
Soccer Altamura: Chironna, Dibenedetto, Berloco, Santacroce, Maiullari, Lorusso P., Vitale, Tancredi, Forte, Lorusso M., Picerno. Allenatori: Gallo Nicola e Grimaldi Rodolfo.
Arbitro: Attilio Fabio Ventola di Brindisi.
Reti: 23' pt Bongermino (FC), 30' pt Forte (SA), 3' st Forte (SA), 4' stBongermino (FC), 9' st Casamassima (FC), 25' st Forte (SA), 26' st Bongermino (FC).
Falli: 1-5, 1-2.
  • Soccer Altamura
