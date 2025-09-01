Soccer Altamura: conto alla rovescia per la serie A

Conto alla rovescia per la stagione agonistica di serie A, grande traguardo raggiunto dalla Soccer Altamura. E la formazione della squadra prosegue.Benedetta Coletto è una nuova giocatrice della Soccer Altamura. Classe 2007, ha mosso i primi passi nel mondo del futsal con il Futura Bitonto, squadra della sua città natale. Successivamente approda al Bitonto Under 19, dove si è messa in mostra conquistando traguardi importanti: la finale di Supercoppa 2025 e la finale Scudetto 2025.Il suo talento non è passato inosservato nemmeno alla Divisione Calcio a 5, che l'ha selezionata per eventi di rilievo come la Future Cup, riservata alle promesse più brillanti del futsal italiano."Da questa nuova esperienza - ha dichiarato - mi aspetto di crescere tanto, non solo come giocatrice ma anche come persona. Voglio sfruttare al massimo l'opportunità di giocare con atlete più grandi ed esperte, che con piccoli consigli possono aiutarmi a migliorare. E, infine, spero di vincere qualcosa con l'Under 19."Il campionato della Soccer Altamura inizierà