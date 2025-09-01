Benedetta Coletto
Benedetta Coletto
Calcio a 5

Soccer Altamura: conto alla rovescia per la serie A

E intanto arriva anche Coletto

Altamura - lunedì 1 settembre 2025 21.58
Conto alla rovescia per la stagione agonistica di serie A, grande traguardo raggiunto dalla Soccer Altamura. E la formazione della squadra prosegue.

Benedetta Coletto è una nuova giocatrice della Soccer Altamura. Classe 2007, ha mosso i primi passi nel mondo del futsal con il Futura Bitonto, squadra della sua città natale. Successivamente approda al Bitonto Under 19, dove si è messa in mostra conquistando traguardi importanti: la finale di Supercoppa 2025 e la finale Scudetto 2025.

Il suo talento non è passato inosservato nemmeno alla Divisione Calcio a 5, che l'ha selezionata per eventi di rilievo come la Future Cup, riservata alle promesse più brillanti del futsal italiano.

"Da questa nuova esperienza - ha dichiarato - mi aspetto di crescere tanto, non solo come giocatrice ma anche come persona. Voglio sfruttare al massimo l'opportunità di giocare con atlete più grandi ed esperte, che con piccoli consigli possono aiutarmi a migliorare. E, infine, spero di vincere qualcosa con l'Under 19."

Il campionato della Soccer Altamura inizierà il 21 settembre con una trasferta a Molfetta.
  • Soccer Altamura
Altri contenuti a tema
Soccer Altamura: Colaianni rafforza area tecnica Soccer Altamura: Colaianni rafforza area tecnica Arriva anche il nuovo preparatore atletico Gadaleta
Soccer Altamura: Tassielli è il nuovo allenatore Soccer Altamura: Tassielli è il nuovo allenatore Per lui è un ritorno. Stavolta in serie A
Soccer Altamura scatenata sul mercato, nuovi arrivi e ritorni Soccer Altamura scatenata sul mercato, nuovi arrivi e ritorni Grandi manovre per la serie A
Soccer Altamura: campagna acquisti senza soste Soccer Altamura: campagna acquisti senza soste Arrivano anche la portiera Liliana Nicoletta, Antonella Sabatino e Angelica Cataldo
Soccer Altamura: colpo di mercato, arriva Vanessa Pereira Soccer Altamura: colpo di mercato, arriva Vanessa Pereira La nuova squadra prende forma, in biancorosso anche Pezzolla e Polloni
La croata Matijevic secondo acquisto della Soccer Altamura La croata Matijevic secondo acquisto della Soccer Altamura Per il campionato di serie A
Soccer Altamura: arriva la spagnola Corin Pascual Soccer Altamura: arriva la spagnola Corin Pascual Primo acquisto per la serie A
Soccer Altamura pensa in grande per campagna acquisti Soccer Altamura pensa in grande per campagna acquisti Società interessata alla croata Matijevic
La Madonna del Buoncammino festeggiata anche negli USA
1 settembre 2025 La Madonna del Buoncammino festeggiata anche negli USA
Salvaguardare agricoltura da diffusione pale eoliche
1 settembre 2025 Salvaguardare agricoltura da diffusione pale eoliche
Team Altamura, troppo Crotone al "D’Angelo "
31 agosto 2025 Team Altamura, troppo Crotone al "D’Angelo"
Miss Italia: seconda fascia per Miriam Colamonaco
31 agosto 2025 Miss Italia: seconda fascia per Miriam Colamonaco
Team Altamura, tutto pronto per l’esordio in casa
30 agosto 2025 Team Altamura, tutto pronto per l’esordio in casa
Multe con fototrappole e droni per abbandono di rifiuti. E anche bonifiche
29 agosto 2025 Multe con fototrappole e droni per abbandono di rifiuti. E anche bonifiche
Prevenzione del tumore al seno: visite senologiche gratuite
29 agosto 2025 Prevenzione del tumore al seno: visite senologiche gratuite
Stanotte trattamento di disinfestazione
29 agosto 2025 Stanotte trattamento di disinfestazione
A settembre il cinema torna al Mercadante
28 agosto 2025 A settembre il cinema torna al Mercadante
Contributi per il sostegno di sagre e manifestazioni agroalimentari
28 agosto 2025 Contributi per il sostegno di sagre e manifestazioni agroalimentari
Randagismo di cani e colonie feline: campagna di prevenzione
27 agosto 2025 Randagismo di cani e colonie feline: campagna di prevenzione
Un piano straordinario contro l'abbandono dei rifiuti sulle strade
27 agosto 2025 Un piano straordinario contro l'abbandono dei rifiuti sulle strade
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.