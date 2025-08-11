Tassielli - Soccer
Tassielli - Soccer
Calcio a 5

Calcio a 5: Soccer inizia con derby a Molfetta

Prima giornata il 21 settembre

Altamura - lunedì 11 agosto 2025 10.00
Sono stati diramati i calendari della serie A di calcio a 5 femminile. Un girone unico a 12 squadre.

La Soccer Altamura si è attrezzata molto bene, con numerose giocatrici di valore ed esperienza che saranno affiancate da giovani talenti.

Il campionato inizierà il 21 settembre. La squadra di Tassielli sarà impegnata nella prima giornata con il derby a Molfetta.

Un campionato di grande rilievo per Altamura e per i colori biancorossi.
AndataRitorno
Soccorso a Matera un giovane residente ad Altamura
10 agosto 2025 Soccorso a Matera un giovane residente ad Altamura
Due bandi regionali per l’agricoltura
9 agosto 2025 Due bandi regionali per l’agricoltura
Altamura tra le città del progetto “Sport4Joy”
8 agosto 2025 Altamura tra le città del progetto “Sport4Joy”
1
“Alta Murgia, il Parco sacrificato alla politica“
8 agosto 2025 “Alta Murgia, il Parco sacrificato alla politica“
Cia agricoltori: bene uso irriguo di acque depurate
8 agosto 2025 Cia agricoltori: bene uso irriguo di acque depurate
Accordo per studi universitari al Policlinico Miulli
7 agosto 2025 Accordo per studi universitari al Policlinico Miulli
Rassegna estiva: teatro in piazza Matteotti
7 agosto 2025 Rassegna estiva: teatro in piazza Matteotti
3
Parco Alta Murgia: il saluto di Tarantini, non confermato presidente
7 agosto 2025 Parco Alta Murgia: il saluto di Tarantini, non confermato presidente
Parco Alta Murgia: Emiliano annuncia ricorso
6 agosto 2025 Parco Alta Murgia: Emiliano annuncia ricorso
1
Loizzo nominato presidente del Parco dell’Alta Murgia
6 agosto 2025 Loizzo nominato presidente del Parco dell’Alta Murgia
Rassegna estiva: Etnikantaro in concerto
6 agosto 2025 Rassegna estiva: Etnikantaro in concerto
Granaio Italia, in funzione piattaforma nazionale di monitoraggio
6 agosto 2025 Granaio Italia, in funzione piattaforma nazionale di monitoraggio
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.