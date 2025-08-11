Calcio a 5
Calcio a 5: Soccer inizia con derby a Molfetta
Prima giornata il 21 settembre
Altamura - lunedì 11 agosto 2025 10.00
Sono stati diramati i calendari della serie A di calcio a 5 femminile. Un girone unico a 12 squadre.
La Soccer Altamura si è attrezzata molto bene, con numerose giocatrici di valore ed esperienza che saranno affiancate da giovani talenti.
Il campionato inizierà il 21 settembre. La squadra di Tassielli sarà impegnata nella prima giornata con il derby a Molfetta.
Un campionato di grande rilievo per Altamura e per i colori biancorossi.
