Calcio a 5: Soccer inizia con derby a Molfetta

Sono stati diramati i calendari della serie A di calcio a 5 femminile. Un girone unico a 12 squadre.La Soccer Altamura si è attrezzata molto bene, con numerose giocatrici di valore ed esperienza che saranno affiancate da giovani talenti.Il campionato inizierà il 21 settembre. La squadra di Tassielli sarà impegnata nella prima giornata con il derby a Molfetta.Un campionato di grande rilievo per Altamura e per i colori biancorossi.