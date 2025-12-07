Soccer Altamura
Soccer Altamura: con determinazione torna a vincere

In trasferta a Poggiorsini (3-4) in una gara molto aperta

Altamura - domenica 7 dicembre 2025 12.00
La Soccer Altamura ritrova il sorriso e soprattutto i tre punti: dopo due sconfitte consecutive, la formazione altamurana torna alla vittoria in campionato imponendosi per 4-3 sul difficile campo del Poggiorsini C5. Una gara intensa, combattuta fino all'ultimo istante, che ha messo in evidenza carattere, determinazione e la voglia della squadra di rialzarsi immediatamente. Nonostante le insidie del terreno avversario e una partita sempre in bilico, la Soccer Altamura ha saputo reagire nei momenti chiave, portando a casa un successo prezioso per morale e classifica.

Pronti via e i biancorossi vanno avanti grazie ad una azione corale tutta in velocità, che parte da Tancredi, continua con l'assist di Santacroce, e si chiude con la rete sul secondo palo di Forte. Due minuti più tardi, Santacroce chiude una mischia in area gialloverde con un tiro sporco che sorprende Verrascina e porta la Soccer Altamura sul 2-0. Maiullari prova a calare il tris ma Verrascina gli nega la gioia del gol con una parata che strappa applausi e, dopo pochi istanti, una palla persa a metà campo fa partire in contropiede Antonicelli e Ariani, con quest'ultimo che chiude la ripartenza segnando la rete del provvisorio 1-2. La rete del pareggio dei padroni di casa arriva, al 28', con un contropiede fotocopia: Genuario regala a Foggetta una palla solo da spingere in rete.

Il nuovo vantaggio altamurano arriva dopo otto minuti del secondo tempo, e lo firma ancora una volta Forte, che con un tiro dalla distanza e la complicità di Verrascina non perfetto in questa occasione, segna la sua decima rete in campionato che vale il 3-2. Il pareggio dei padroni di casa, a metà ripresa, nasce dal un tiro dalla distanza di Ariani e da una deviazione di Tancredi, che spiazza Chironna e fa rotolare la palla in fondo alla rete. Il palo colpito da Forte e una super parata di Verrascina su un tiro a botta sicura di Berloco non fanno cambiare il risultato, quindi la Soccer Altamura prova a schierare il power play. La mossa da il risultato sperato in pochi secondi: dopo una serie di passaggi da una parte all'altra del campo, Maiullari, posizionato sulla fascia desta, trova il pertugio giusto e batte Verrascina, che sicuramente poteva fare meglio, portando avanti i suoi 4-3. Nel finale un tiro dalla distanza, ancora una volta deviato da Tancredi, spaventa gli altamurani e scheggia il palo alla destra di Chironna immobile, ma il risultato finale non cambia.

Con questo importante 4-3 esterno, la Soccer Altamura dimostra di essere viva e pronta a riprendere il proprio cammino in campionato. La vittoria sul Poggiorsini C5 rappresenta più di tre punti: è un segnale di maturità e compattezza, utile per affrontare con rinnovato entusiasmo i prossimi impegni. Ora l'obiettivo è dare continuità a questo risultato, trasformando la ritrovata fiducia in una nuova serie positiva.

POGGIORSINI C5 – SOCCER ALTAMURA 3–4
Poggiorsini C5: Verrascina, Conca, Di Gregorio, Ariani, Foggetta, Di Bartolomeo, Genuario, D'Abramo, Antonicelli, Quattromini, Carbone, Selvaggi. Allenatore: Foggetta Vincenzo.
Soccer Altamura: Chironna, Dibenedetto, Berloco, Santacroce, Maiullari, Lorusso P., Vitale, Tancredi, Gramegna M., Forte, Lorusso M., Picerno. Allenatore: Grimaldi Rodolfo.
Arbitro: Gianmarco Russo di Foggia.
Reti: 4' pt Forte (SA), 6' pt Santacroce (SA), 9' pt Ariani (PO), 28' pt Foggetta (PO), 8' st Forte (SA), 17' st Ariani (PO), 27' st Maiullari (SA).
Falli: 2-4, 4-5.
Ammoniti: Genuario (PO), Antonicelli (PO), Lorusso M. (SA), Maiullari (SA), Forte (SA), Santacroce (SA), Berloco (SA), Lorusso P. (SA).
Espulsi: Genuario (PO).
