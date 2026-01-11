Soccer Altamura cade a Palo del Colle

Non si apre nel migliore dei modi il 2026 per la Soccer Altamura, che cade sul campo del Dream Team Palo del Colle con il punteggio di 2-1. Nell'ottava giornata di campionato, i murgiani pagano alcune disattenzioni difensive e una maggiore concretezza degli avversari, uscendo dal confronto a mani vuote nonostante una prestazione combattuta fino all'ultimo.Pronti via e, dopo una azione a due tocchi, Maino fa lo sgarbo ai suoi ex compagni di squadra e porta in vantaggio i padroni di casa. La Soccer Altamura prova la reazione, ma nervosismo e frenesia la fanno da padrone nel tentativo di manovra biancorossa. La poca precisione nei passaggi degli altamurani innesca un paio di contropiedi pericolosi dei padroni di casa ma Vitale fa buona guardia e mantiene il risultato. A pochi minuti dal duplice fischio, Santacroce ha la palla del pareggio ma Borracci para il tiro a botta sicura del laterale altamurano.I buoni propositi e le convinzioni esposte durante l'intervallo saltano nei primi secondi del secondo tempo: galoppata sulla sinistra di Priore e palla sul secondo palo per Pastoressa, che senza fatica alcuna insacca il 2-0. Subito il doppio svantaggio, la Soccer Altamura chiude gli avversari nella propria metà campo fino a fine gara alla ricerca della rimonta, senza aver fatto i conti con un Borracci in stato di grazia. Dal 10' mister Grimaldi, in tribuna alle prese con l'ultima giornata di squalifica, schiera il power play e la Soccer Altamura si rende molto pericolosa. A metà ripresa, dopo una lunga serie di passaggi, Pestrichella accorcia le distanze e da ulteriore speranze ai suoi compagni. Ci prova da distanza ravvicinata Maiullari ma Borracci respinge e, sulla ribattuta a botta sicura dello stesso Maiullari, ancora Borracci compie una parata senza senso e salva il risultato. Vanno vicini alla rete anche Pestrichella, Lorusso e Giampietro ma Borracci è in giornata super e dalle sue parti non si passa. Nel primo minuto dei tre di recupero sesto fallo dei biancoazzurri di casa e tiro libero per la Soccer Altamura: sul dischetto si presenta Giampietro che tira potente ma alto sulla traversa e il risultato finale rimane 2-1.Una sconfitta che impone riflessioni ma non deve minare le certezze della Soccer Altamura, chiamata ora a reagire già dal prossimo impegno per invertire la rotta e ritrovare punti preziosi in classifica. Il campionato resta lungo e le occasioni per riscattarsi non mancheranno: serviranno però maggiore lucidità e continuità per trasformare le buone trame di gioco in risultati concreti.Dream Team Palo del Colle: Iusco, Picerno, Giovanniello, Maino, Priore, Muzio, Pastoressa, Schiraldi, Mingolla, Ameruoso, Borracci, Palermo. Allenatore: Bufano Domenico.Soccer Altamura: Chironna, Berloco, Pestrichella, Santacroce, Giampietro, Maiullari, Lorusso P., Gramegna M., Tancredi, Vitale, Gramegna F., Cornacchia. Allenatore: Grimaldi Rodolfo.Arbitro: Nicolò Allegretta di Molfetta.Reti: 3' pt Maino (DT), 1' st Pastoressa (DT), 15' st Pestrichella (SA).Falli: 4-3, 6-4.Ammoniti: Muzio (DT), Pastoressa (DT), Pestrichella (SA), Santacroce (SA), Giampietro (SA), Gramegna M. (SA).