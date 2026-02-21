Soccer Altamura
Calcio a 5

Soccer Altamura affronta la capolista con varie assenze

Trasferta a Salandra contro la CMB

Altamura - sabato 21 febbraio 2026
Oggi alle 17:30, al PalaSaponara di Salandra, la Soccer Altamura sarà di scena contro il CMB Futsal Team per la 18^ giornata del campionato di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile. La squadra arriva all'appuntamento dopo la sconfitta con la Lazio, maturata nel secondo tempo nonostante un avvio promettente.

L'allenatore Vincenzo Tassielli analizza così la prestazione: "Sapevamo di poter avere un calo nella ripresa, soprattutto dopo l'infortunio di Matijević che ha ridotto le nostre rotazioni. A ciò si è aggiunta l'assenza di Papangelo, e la stanchezza ha inevitabilmente inciso sulla performance. Anche alcune decisioni arbitrali, come il rigore assegnato sul 3-3, hanno influenzato il risultato finale". Sull'infortunio di Matijević, Tassielli chiarisce: "Ha subito una contusione e sta seguendo un percorso di recupero. Non è un problema preoccupante: sarà tra le convocate e poi potrà approfittare della domenica di sosta che ci permetterà anche di recuperare energie".

Per quanto riguarda il match di sabato, il tecnico evidenzia la strategia della squadra: "Siamo consapevoli delle difficoltà. Non potremo contare su Szostak e Pascual, squalificata. Daremo opportunità alle giovani dell'Under, affrontando la partita con determinazione e professionalità. Il risultato sarà una conseguenza della nostra prestazione, ma l'impegno e l'atteggiamento in campo non verranno mai meno".

Nonostante le assenze, la Soccer Altamura si presenterà al PalaSaponara pronta a dare il massimo, con l'obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita nel massimo campionato.

Serie A Tesys – 18ª giornata
️CMB Futsal Team Soccer Altamura
PalaSaponara – Salandra (MT)
Sabato 21 febbraio
ore 17:30
Diretta streaming su YouTube (canale Divisione Calcio a 5)
  • Soccer Altamura
