Soccer Altamura affronta la capolista con varie assenze

Oggi alle 17:30, al PalaSaponara di Salandra, la Soccer Altamura sarà di scena contro il CMB Futsal Team per la 18^ giornata del campionato di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile. La squadra arriva all'appuntamento dopo la sconfitta con la Lazio, maturata nel secondo tempo nonostante un avvio promettente.L'allenatore Vincenzo Tassielli analizza così la prestazione: "Sapevamo di poter avere un calo nella ripresa, soprattutto dopo l'infortunio di Matijević che ha ridotto le nostre rotazioni. A ciò si è aggiunta l'assenza di Papangelo, e la stanchezza ha inevitabilmente inciso sulla performance. Anche alcune decisioni arbitrali, come il rigore assegnato sul 3-3, hanno influenzato il risultato finale". Sull'infortunio di Matijević, Tassielli chiarisce: "Ha subito una contusione e sta seguendo un percorso di recupero. Non è un problema preoccupante: sarà tra le convocate e poi potrà approfittare della domenica di sosta che ci permetterà anche di recuperare energie".Per quanto riguarda il match di sabato, il tecnico evidenzia la strategia della squadra: "Siamo consapevoli delle difficoltà. Non potremo contare su Szostak e Pascual, squalificata. Daremo opportunità alle giovani dell'Under, affrontando la partita con determinazione e professionalità. Il risultato sarà una conseguenza della nostra prestazione, ma l'impegno e l'atteggiamento in campo non verranno mai meno".Nonostante le assenze, la Soccer Altamura si presenterà al PalaSaponara pronta a dare il massimo, con l'obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita nel massimo campionato.Serie A Tesys – 18ª giornata️CMB Futsal Team Soccer AltamuraPalaSaponara – Salandra (MT)Sabato 21 febbraioore 17:30Diretta streaming su YouTube (canale Divisione Calcio a 5)