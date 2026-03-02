Soccer Altamura: importante sfida casalinga

Domani (martedì 3 marzo) alle ore 20.00, la Soccer Altamura torna in campo per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Nel posticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie C2, i biancorossi riceveranno al Palapiccinni la Fortitudo Castellaneta, attuale seconda forza del torneo, in una sfida che mette di fronte terza contro seconda in classifica. Un vero e proprio big match, dunque, che arriva in un momento particolarmente positivo per la formazione altamurana.La Soccer Altamura è reduce da una serie di risultati utili che hanno consolidato la posizione nelle zone alte della graduatoria, frutto di prestazioni convincenti e di una crescita costante sia sotto il profilo del gioco sia sotto quello caratteriale. Un percorso che testimonia il lavoro svolto dallo staff tecnico e la maturità raggiunta dal gruppo. Mister Grimaldi, alla vigilia della gara, ha sottolineato il buon momento attraversato dalla squadra, evidenziando l'atteggiamento mostrato dai suoi nelle ultime settimane e la capacità di affrontare ogni impegno con determinazione e spirito di sacrificio: «Stiamo vivendo un buon momento sia a dal punto di vista fisico sia di umore. Vincere partite complicate come a Castellana Grotte o Monte Sant'Angelo, così come Giovinazzo, ci ha dato fiducia e restituito quella consapevolezza necessaria per affrontare un marzo, che sarà pieno di partite abbastanza complicate.».Archiviata l'analisi sullo stato di forma dei suoi, il tecnico si è poi proiettato sulla sfida di martedì, consapevole dell'importanza dell'appuntamento. Quella contro la Fortitudo Castellaneta non è una partita come le altre: in palio ci sono punti pesanti per le zone nobili della classifica e la possibilità di lanciare un segnale forte al campionato. Si affrontano due squadre costruite per recitare un ruolo da protagoniste, separate da pochi punti e accomunate da organici di qualità e da un'identità di gioco ben definita. Il Palapiccinni si preannuncia teatro di una sfida intensa, combattuta e ricca di spunti tecnici, dove ogni episodio potrà fare la differenza. Mister Grimaldi ha quindi presentato così il big match di giornata, soffermandosi sulle insidie dell'avversario e sull'atteggiamento che servirà alla sua squadra per provare a conquistare l'intera posta in palio: «Martedì affronteremo un avversario che è più in alto di noi in classifica e che sta dimostrando tutto il suo valore. Proveremo a metterli in difficoltà, cercando di non ripetere le disattenzioni dell'andata, sfruttando l'entusiasmo dei ragazzi e il buon stato di forma di molti di loro.»..L'attesa in città è alta per una gara che promette spettacolo e grande agonismo. Martedì sera, sotto le luci del Palapiccinni, la Soccer Altamura avrà l'occasione.