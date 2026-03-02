Soccer maschile
Soccer maschile
Calcio a 5

Soccer Altamura: importante sfida casalinga

Mister Grimaldi lancia la sfida: “Sfrutteremo questo momento positivo”

Altamura - lunedì 2 marzo 2026
Domani (martedì 3 marzo) alle ore 20.00, la Soccer Altamura torna in campo per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Nel posticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie C2, i biancorossi riceveranno al Palapiccinni la Fortitudo Castellaneta, attuale seconda forza del torneo, in una sfida che mette di fronte terza contro seconda in classifica. Un vero e proprio big match, dunque, che arriva in un momento particolarmente positivo per la formazione altamurana.

La Soccer Altamura è reduce da una serie di risultati utili che hanno consolidato la posizione nelle zone alte della graduatoria, frutto di prestazioni convincenti e di una crescita costante sia sotto il profilo del gioco sia sotto quello caratteriale. Un percorso che testimonia il lavoro svolto dallo staff tecnico e la maturità raggiunta dal gruppo. Mister Grimaldi, alla vigilia della gara, ha sottolineato il buon momento attraversato dalla squadra, evidenziando l'atteggiamento mostrato dai suoi nelle ultime settimane e la capacità di affrontare ogni impegno con determinazione e spirito di sacrificio: «Stiamo vivendo un buon momento sia a dal punto di vista fisico sia di umore. Vincere partite complicate come a Castellana Grotte o Monte Sant'Angelo, così come Giovinazzo, ci ha dato fiducia e restituito quella consapevolezza necessaria per affrontare un marzo, che sarà pieno di partite abbastanza complicate.».

Archiviata l'analisi sullo stato di forma dei suoi, il tecnico si è poi proiettato sulla sfida di martedì, consapevole dell'importanza dell'appuntamento. Quella contro la Fortitudo Castellaneta non è una partita come le altre: in palio ci sono punti pesanti per le zone nobili della classifica e la possibilità di lanciare un segnale forte al campionato. Si affrontano due squadre costruite per recitare un ruolo da protagoniste, separate da pochi punti e accomunate da organici di qualità e da un'identità di gioco ben definita. Il Palapiccinni si preannuncia teatro di una sfida intensa, combattuta e ricca di spunti tecnici, dove ogni episodio potrà fare la differenza. Mister Grimaldi ha quindi presentato così il big match di giornata, soffermandosi sulle insidie dell'avversario e sull'atteggiamento che servirà alla sua squadra per provare a conquistare l'intera posta in palio: «Martedì affronteremo un avversario che è più in alto di noi in classifica e che sta dimostrando tutto il suo valore. Proveremo a metterli in difficoltà, cercando di non ripetere le disattenzioni dell'andata, sfruttando l'entusiasmo dei ragazzi e il buon stato di forma di molti di loro.»..

L'attesa in città è alta per una gara che promette spettacolo e grande agonismo. Martedì sera, sotto le luci del Palapiccinni, la Soccer Altamura avrà l'occasione.
  • Soccer Altamura
Altri contenuti a tema
Soccer Altamura: vittoria in rimonta Soccer Altamura: vittoria in rimonta A Giovinazzo finisce 2-3. Quarto sigillo consecutivo
Soccer Altamura: nulla da fare contro la capolista CMB Soccer Altamura: nulla da fare contro la capolista CMB Le altamurane resistono un tempo, poi cedono. Buona prova nonostante le assenze di Pascual e Szostak
Soccer Altamura affronta la capolista con varie assenze Soccer Altamura affronta la capolista con varie assenze Trasferta a Salandra contro la CMB
Soccer Altamura beffata: dal 3-1 al ko contro la Lazio Soccer Altamura beffata: dal 3-1 al ko contro la Lazio Sconfitta casalinga per le biancorosse
Prova di forza della Soccer Altamura: 9-1 al Rutigliano Prova di forza della Soccer Altamura: 9-1 al Rutigliano Larga vittoria casalinga
Soccer Altamura: in serie A sfida la Lazio Soccer Altamura: in serie A sfida la Lazio Davanti al proprio pubblico
Battuta d'arresto per la Soccer Altamura Battuta d'arresto per la Soccer Altamura Sconfitta per 4-1 dal Tiki Taka Francavilla
Soccer Altamura: difficile trasferta abruzzese Soccer Altamura: difficile trasferta abruzzese Biancorosse cercano la rivincita dopo il ko dell'andata
Volley pool salvezza: netta vittoria per 3-0 in casa
1 marzo 2026 Volley pool salvezza: netta vittoria per 3-0 in casa
Sindacati: Saverio Loiudice confermato alla guida di Feneal Uil
1 marzo 2026 Sindacati: Saverio Loiudice confermato alla guida di Feneal Uil
Picerno e Team Altamura si dividono la posta in palio
28 febbraio 2026 Picerno e Team Altamura si dividono la posta in palio
Un libro dedicato a Franceschino Terranova
28 febbraio 2026 Un libro dedicato a Franceschino Terranova
Abbattimento liste di attesa, le aperture di oggi e domani
28 febbraio 2026 Abbattimento liste di attesa, le aperture di oggi e domani
Team Altamura, parte un "tour de force " decisivo
27 febbraio 2026 Team Altamura, parte un "tour de force" decisivo
Nuova presidente del Consorzio della Lenticchia di Altamura IGP
27 febbraio 2026 Nuova presidente del Consorzio della Lenticchia di Altamura IGP
Volley Pool Salvezza: un'altra sfida casalinga
27 febbraio 2026 Volley Pool Salvezza: un'altra sfida casalinga
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
27 febbraio 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Assistenza agli studenti con disabilità, la Regione contro il Governo
26 febbraio 2026 Assistenza agli studenti con disabilità, la Regione contro il Governo
Referendum: pubblicato l'elenco degli scrutatori
26 febbraio 2026 Referendum: pubblicato l'elenco degli scrutatori
Bilancio: consiglio comunale convocato per tre giorni
26 febbraio 2026 Bilancio: consiglio comunale convocato per tre giorni
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.