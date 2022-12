Skaters Altamura, un altro bottino di medaglie

L'associazione Skaters Altamura, di pattinaggio corsa, a Giovinazzo ieri ha disputato il 2° trofeo Indoor regionale organizzato dalla Fisr (Federazione italiana sport rotellistici) della Puglia. Anche quest'anno ha fatto una bella raccolta di medaglie."Per il secondo anno consecutivo - dice con grande soddisfazione Angela Mirgaldi - la Asd Skaters Altamura si aggiudica il 1° posto come società".Poi ci sono i risultati individuali.Atleti Giovanissimi femminili: 1° posto Catia Tamborra; 2° Miriana Catello.Atleti Giovanissimi maschili: 1° Francesco RoselliAtleti esordienti femminili: 1° Doriana CinqueAtleti Esordienti maschili: Filippo Nuzzi ha concluso al quarto posto, sfortunato per una caduta che ha impedito il podio.Atleti Ragazze 12 -1° Mariapia GiacomobelloAtleti Ragazzi 12 -1° Domenico RoselliAtleti Ragazze nella 2 giri sprint 1° Lucia Pepe; 2° Rosita Losurdo; 4° Miriam Pepe; 5° Vera Sardone.Nella 10 giri fondo al primo posto Lucia Pepe, terza Losurdo, quarta Sardone.La Asd ringrazia i sostenitori (Ecomurgia; Studio agrotecnico dott. Raffaele Sardone; Altafoam; Dds coperture in legno; Kinzugi).