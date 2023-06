Si conclude la stagione della Skaters Altamura

Nello scorso fine settimana si è tenuto il Campionato regionale su strada per le categorie giovanissimi ed esordienti a Bitonto (inizialmente previsto il 30 aprile, era stato rinviato a causa della pioggia).Questi i piazzamenti della Skaters Altamura.categoria giovanissimi femminile - nella 50 mt sprint 3° posto TAMBORRA CATIA e 6° posto SCALERA GIORGIA; nella 100 mt sprint 2° posto TAMBORRA CATIA e 4° posto SCALERA GIORGIA, purtroppo nella 600 mt in linea a causa di una caduta per entrambe le atlete si classificano 6° posto TAMBORRA CATIA e 7° posto SCALERA GIORGIA.Nella categoria esordienti femminile: nella 50 mt sprint 3° posto CINQUE DORIANA e 5° posto CATELLO MIRIANA mentre nella 200 mt sprint 4° posto CINQUE DORIANA e 9° posto CATELLO MIRIANA, nella 1000 mt in linea si classificano 3° CINQUE DORIANA e 7° CATELLO MIRIANA.Nella categoria esordienti maschile: in tutte le gare si è classificato 1° posto ROSELLI FRANCESCO.Il campionato si è concluso con un bellissimo secondo posto per la "ASD SKATERS ALTAMURA", ormai sul nostro territorio da 6 anni. I pattinatori altamurani negli ultimi anni hanno raggiunto i titoli di campioni o vice-campioni regionali.