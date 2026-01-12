Soccer Altamura
Soccer Altamura
Calcio a 5

Show della Soccer Altamura: 6-1 al Molfetta

Doppiette di Kubaszek e Pereira

Altamura - lunedì 12 gennaio 2026 14.48
La Soccer Altamura ritrova subito il sorriso dopo lo stop contro la Women Roma e lo fa nel modo migliore, travolgendo il Molfetta Femminile con un netto 6-1 tra le mura amiche del PalaPiccinni. Una vittoria mai in discussione nella gara valida per la 1ª giornata di ritorno del campionato di Serie A Tesys di calcio a 5, che rilancia con forza le ambizioni delle biancorosse.

L'avvio è tutto di marca altamurana. Dopo appena tre minuti arriva il vantaggio: rimessa laterale di Kubaszek sulla destra, cambio di fronte di Pascual per Matijević che, appostata sul secondo palo, non ha difficoltà a firmare l'1-0, il suo decimo gol stagionale. La pressione della Soccer non si attenua e al 6' arriva il raddoppio: Pezzolla recupera palla, avvia il contropiede e riceve nuovamente da Szostak nel cuore dell'area, battendo la difesa ospite per il 2-0. Il Molfetta prova a reagire con Pernazza e Dell'Ernia e proprio quest'ultima, all'11', accorcia le distanze con una bella conclusione dalla distanza sugli sviluppi di un corner. Ma la risposta dell'Altamura è immediata: dopo meno di un minuto Kubaszek si mette in proprio, supera l'avversaria sull'out di sinistra e dal limite dell'area batte Sciannamea per il 3-1. La polacca è incontenibile e al 17' si ripete, chiudendo una rapida triangolazione con Cintia Pereira e scaricando in rete il destro del 4-1, risultato con cui si va al riposo.

Nella ripresa la Soccer continua a creare occasioni ma spreca troppo. Al 7' la traversa nega la gioia del gol a Luna, mentre all'8' è Caballero a non riuscire a trovare la deviazione vincente con Polloni fuori causa. A metà frazione, però, arriva la parola fine: Cintia Pereira, servita da Kubaszek sulla sinistra, piazza il piattone sul secondo palo per il 5-1. Un minuto dopo la brasiliana completa la sua doppietta personale, insaccando con un diagonale nell'angolino basso dopo una prima conclusione rimpallata. Nel finale c'è spazio anche per le giovani Papangelo e Cataldo, protagoniste con l'Under 19, ma il punteggio non cambia più.
Con questo successo la Soccer Altamura sale al quinto posto in classifica, portandosi a tre punti dall'Okasa Falconara e a quattro dal Bitonto, prossimo avversario in un derby che promette spettacolo e grandi emozioni.

Tabellino
Serie A Tesys – 12^ giornata
Soccer Altamura - Femminile Moffetta 6-1
Soccer Altamura: Polloni, Pascual, C. Pereira, Matijević, Kubaszek, Cataldo, Pezzolla, Sabatino, Szostak, Papangelo, Nicoletta, Valente. Allenatore: Vincenzo Tassielli.
Femminile Molfetta: Sciannamea, Luna Rizo, Da Silva Claucieli, Errico, Piccinno, Boukaleb, Dell'Ernia, Ginosa, Dell'Olio, Caballero, Latorre, Pernazza. Allenatore: Diego Iessi.
‍Arbitri: Antonio Dan Campanella (Venosa) e Amedeo Lacalamita (Bari).
Cronometrista: Agostino Fiorentino (Barletta).
Marcatrici: 2'23" pt Matijević (SA), 5'43" pt Pezzolla (SA), 10'17" pt Dell'Ernia (FM), 11'09" pt Kubaszek (SA), 16'56" pt Kubaszek (SA); 9'42" st C. Pereira (S), 10'58" st C. Pereira (S)).
Falli: 1-3, 5-4.
  • Soccer Altamura
Altri contenuti a tema
Soccer Altamura cade a Palo del Colle Soccer Altamura cade a Palo del Colle Nuovo anno iniziato con una sconfitta
Soccer Altamura, voglia di riscatto nel derby contro Molfetta Soccer Altamura, voglia di riscatto nel derby contro Molfetta Dopo la sconfitta casalinga contro la Women Roma
Soccer Altamura illude, poi la Women Roma dilaga Soccer Altamura illude, poi la Women Roma dilaga Al PalaPiccinni finisce 1-6
Soccer Altamura, vittoria a Montesilvano (1-4) Soccer Altamura, vittoria a Montesilvano (1-4) Tre punti d'oro per le biancorosse
Soccer Altamura in trasferta a Montesilvano Soccer Altamura in trasferta a Montesilvano Pascual: "Vittorie passano dai dettagli"
Soccer, che impresa: battute le campionesse d'Italia Soccer, che impresa: battute le campionesse d'Italia Squadra altamurana supera Falconara 2-1 in casa
Poker di Pestrichella, Soccer Altamura torna a vincere Poker di Pestrichella, Soccer Altamura torna a vincere In Coppa Puglia superato il Palo del Colle in trasferta
Soccer Altamura: sfida casalinga al Falconara Soccer Altamura: sfida casalinga al Falconara Nella precedente gara le biancorosse hanno conquistato il campo del Verona
Natuzzi: retromarcia sulle chiusure di Altamura e Santeramo Jesce
12 gennaio 2026 Natuzzi: retromarcia sulle chiusure di Altamura e Santeramo Jesce
Pd: Anna Salvaggiulo nuova segretaria
11 gennaio 2026 Pd: Anna Salvaggiulo nuova segretaria
Soccer Altamura cade a Palo del Colle
11 gennaio 2026 Soccer Altamura cade a Palo del Colle
Team Altamura, l’impresa a Crotone vale 3 punti preziosi
10 gennaio 2026 Team Altamura, l’impresa a Crotone vale 3 punti preziosi
Volley A2: vittoria molto importante in trasferta
10 gennaio 2026 Volley A2: vittoria molto importante in trasferta
Soccer Altamura, voglia di riscatto nel derby contro Molfetta
10 gennaio 2026 Soccer Altamura, voglia di riscatto nel derby contro Molfetta
Volley A2: Altamura al bivio, vincere per continuare la corsa
10 gennaio 2026 Volley A2: Altamura al bivio, vincere per continuare la corsa
Team Altamura, trasferta complicata in Calabria: sfida al Crotone
9 gennaio 2026 Team Altamura, trasferta complicata in Calabria: sfida al Crotone
Natuzzi: parte confronto per evitare licenziamenti e chiusure
9 gennaio 2026 Natuzzi: parte confronto per evitare licenziamenti e chiusure
Secondo Circolo Didattico “Garibaldi” : Un invito a partecipare agli Open Day e a visitare la scuola per conoscere l'offerta formativa
9 gennaio 2026 Secondo Circolo Didattico “Garibaldi” : Un invito a partecipare agli Open Day e a visitare la scuola per conoscere l'offerta formativa
Auto in fiamme in pieno centro
9 gennaio 2026 Auto in fiamme in pieno centro
Team Altamura, doppio colpo di mercato in entrata
8 gennaio 2026 Team Altamura, doppio colpo di mercato in entrata
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.