Show della Soccer Altamura: 6-1 al Molfetta

La Soccer Altamura ritrova subito il sorriso dopo lo stop contro la Women Roma e lo fa nel modo migliore, travolgendo il Molfetta Femminile con un netto 6-1 tra le mura amiche del PalaPiccinni. Una vittoria mai in discussione nella gara valida per la 1ª giornata di ritorno del campionato di Serie A Tesys di calcio a 5, che rilancia con forza le ambizioni delle biancorosse.L'avvio è tutto di marca altamurana. Dopo appena tre minuti arriva il vantaggio: rimessa laterale di Kubaszek sulla destra, cambio di fronte di Pascual per Matijević che, appostata sul secondo palo, non ha difficoltà a firmare l'1-0, il suo decimo gol stagionale. La pressione della Soccer non si attenua e al 6' arriva il raddoppio: Pezzolla recupera palla, avvia il contropiede e riceve nuovamente da Szostak nel cuore dell'area, battendo la difesa ospite per il 2-0. Il Molfetta prova a reagire con Pernazza e Dell'Ernia e proprio quest'ultima, all'11', accorcia le distanze con una bella conclusione dalla distanza sugli sviluppi di un corner. Ma la risposta dell'Altamura è immediata: dopo meno di un minuto Kubaszek si mette in proprio, supera l'avversaria sull'out di sinistra e dal limite dell'area batte Sciannamea per il 3-1. La polacca è incontenibile e al 17' si ripete, chiudendo una rapida triangolazione con Cintia Pereira e scaricando in rete il destro del 4-1, risultato con cui si va al riposo.Nella ripresa la Soccer continua a creare occasioni ma spreca troppo. Al 7' la traversa nega la gioia del gol a Luna, mentre all'8' è Caballero a non riuscire a trovare la deviazione vincente con Polloni fuori causa. A metà frazione, però, arriva la parola fine: Cintia Pereira, servita da Kubaszek sulla sinistra, piazza il piattone sul secondo palo per il 5-1. Un minuto dopo la brasiliana completa la sua doppietta personale, insaccando con un diagonale nell'angolino basso dopo una prima conclusione rimpallata. Nel finale c'è spazio anche per le giovani Papangelo e Cataldo, protagoniste con l'Under 19, ma il punteggio non cambia più.Con questo successo la Soccer Altamura sale al quinto posto in classifica, portandosi a tre punti dall'Okasa Falconara e a quattro dal Bitonto, prossimo avversario in un derby che promette spettacolo e grandi emozioni.TabellinoSerie A Tesys – 12^ giornataSoccer Altamura - Femminile Moffetta 6-1Soccer Altamura: Polloni, Pascual, C. Pereira, Matijević, Kubaszek, Cataldo, Pezzolla, Sabatino, Szostak, Papangelo, Nicoletta, Valente. Allenatore: Vincenzo Tassielli.Femminile Molfetta: Sciannamea, Luna Rizo, Da Silva Claucieli, Errico, Piccinno, Boukaleb, Dell'Ernia, Ginosa, Dell'Olio, Caballero, Latorre, Pernazza. Allenatore: Diego Iessi.‍Arbitri: Antonio Dan Campanella (Venosa) e Amedeo Lacalamita (Bari).Cronometrista: Agostino Fiorentino (Barletta).Marcatrici: 2'23" pt Matijević (SA), 5'43" pt Pezzolla (SA), 10'17" pt Dell'Ernia (FM), 11'09" pt Kubaszek (SA), 16'56" pt Kubaszek (SA); 9'42" st C. Pereira (S), 10'58" st C. Pereira (S)).Falli: 1-3, 5-4.