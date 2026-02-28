Team - Picerno
Picerno e Team Altamura si dividono la posta in palio

Le due squadre non si fanno male. Al “Curcio” termina 0-0

Altamura - sabato 28 febbraio 2026 19.42
29ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Picerno - Team Altamura 0-0

Nella cornice del "Donato Curcio" di Picerno, il Team Altamura affronta i lucani - in fiducia e in crescita - di mister Bertotto, nel match valevole per la 29ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C. Al termine dei 90 minuti, ha regnato l'equilibrio e il tabellino recita 0-0.

Mister Devis Mangia ripropone in campo l'ultimo undici visto contro il Benevento: Alastra; Mbaye, Zazza, Silletti, Mogentale; Doumbia, Dipinto, Nazzaro; Grande; Peschetola, Curcio;
A disposizione: Viola, Suazo, Poli, Florio, Esposito, Dimola, Simone, Nicolao, Fantoni, Rosafio, Falasca.

Nella prima frazione di gioco, al termine dei 2 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, si è visto leggermente un po' più Team Altamura rispetto a un pochissimo - se non quasi nullo - Picerno e lo certificano i 3 tiri in porta a favore dei biancorossi che hanno cercato la via del gol in queste occasioni. Al 24' Peschetola, infortunato, è costretto a lasciare il campo per far posto a Simone.

La seconda frazione di gioco è la fotocopia della prima. Biancorossi che provano a rendersi pericolosi in area avversaria e Picerno che tiene e si difende, sembrando accontentarsi del risultato e mantenendo così l'imbattibilità in casa nell'anno solare.

Team Altamura momentaneamente all'11º posto in classifica con 37 punti, eguagliando così - con 8 giornate d'anticipo - i punti ottenuti la scorsa stagione. Appuntamento adesso per il 5 Marzo 2026, alle ore 20:30 per Team Altamura-Foggia, valevole per la 30ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C.

Le pagelle: Alastra 6.5; Mbaye 6.5 (71' Poli 6), Zazza 6, Silletti 6.5, Mogentale 5.5; Doumbia 6, Dipinto 6.5, Nazzaro 5.5; Grande 6.5 (82' Florio SV); Peschetola SV (24' Simone 6 (82' Rosafio SV)), Curcio 5.5.
