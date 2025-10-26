Non c’è due senza tre, Soccer Altamura vince ancora

La Soccer Altamura continua a vincere: dopo i successi esterni nelle prime di campionato e Coppa Puglia, la squadra altamurana centra la terza vittoria consecutiva, superando con autorità il Futsal Grotte, con un netto 7-3, nell'esordio casalingo valido per la seconda giornata del campionato del girone B di serie C2. Fin dalle prime battute, la formazione altamurana ha imposto il proprio ritmo, mostrando personalità e organizzazione in ogni fase di gioco. Una prova di forza che certifica la crescita del gruppo e la bontà del lavoro svolto dallo staff tecnico, capace di dare continuità ai risultati e identità al gioco.A stappare la gara ci pensa il capitano di giornata Santacroce, che raccoglie una respinta corta di Romanelli su tiro di Tancredi, e insacca la rete del vantaggio quando il cronometro segna 8 minuti. Il raddoppio arriva due minuti più tardi e fa strizzare gli occhi al pubblico presente al PalaPiccinni: azione tutta di prima tra Tancredi, Forte e Lorusso Mario, con quest'ultimo che la chiude mettendo la palla in rete da posizione centrale, a pochi passi dal portiere. A metà tempo arriva la prima rete ospite con Ardito, che riceve palla sulla sinistra da Sabato, e batte Vitale con un diagonale rasoterra. Al 17' gran lavoro di Picerno da centro boa, palla a Tancredi sulla sinistra e assist al bacio per Pasquale Lorusso, che segna la sua prima rete stagionale, quella del momentaneo 3-1. A pochi minuti dal duplice fischio arriva anche la quarta rete altamurana: Gramegna Felice sgroppa sull' out di destra e, dal limite dell'area di rigore, fulmina Romanelli con un destro all'incrocio dei pali.Nel secondo tempo ci si aspetta una reazione forte degli ospiti ma a farla da padrone sono sempre i ragazzi allenati da Gallo e Grimaldi, che dopo nove minuti segnano la rete del 5-1 con un altra azione che strappa applausi: Santacroce per Lorusso Mario, che protegge palla, aggira il suo marcatore e serve a Santacroce una palla solo da spingere in rete. Il Futsa Grotte prova la carta del power play ma Lorusso Mario ruba palla ad un avversario e permette a Forte di segnare il gol che vale il 6-1 senza l' opposizione del portiere. Sempre con l'uomo di movimento in più, gli ospiti segnano prima con Teofilo al 16', poi con Vera al 29', gli altri loro due gol. Nel secondo dei quattro minuti di recupero concessi dall'ottimo Polito di Molfetta, è Maiullari a chiudere la partita segnando il definitivo 7-3.Con questo successo la Soccer Altamura consolida la propria posizione in classifica e, soprattutto, alimenta entusiasmo e fiducia in vista dei prossimi impegni. La squadra ha dimostrato di saper gestire i momenti difficili e di poter contare su un gruppo affiatato, determinato e consapevole dei propri mezzi. Il cammino è ancora lungo, ma le premesse sono più che incoraggianti: gioco, mentalità e risultati stanno andando di pari passo. Ora l'obiettivo è proseguire su questa strada, continuando a lavorare con umiltà e concentrazione, per regalare alla città di Altamura altre soddisfazioni e confermare che questa squadra ha tutte le carte in regola per essere protagonista fino in fondo.Soccer Altamura: Chironna, Dibenedetto, Santacroce, Maiullari, Lorusso P., Vitale, Tancredi, Forte, Lorusso M., Gramegna F., Picerno. Allenatori: Gallo Nicola e Grimaldi Rodolfo.Futsal Grotte: Romanelli, Nardone, Teofilo, Pane, Sabato, Ardito, Lacatena, De Leonardis, Ignazzi, Lacitignola, Vera, Labbate. Allenatore: Potente Gaetano.Arbitro: Stefano Polito di Molfetta.Reti: 8' pt Santacroce (SA), 10' pt Lorusso Mario (SA), 14' pt Ardito (FG), 17' pt Lorusso Pasquale (SA), 28' pt Gramegna Felice (SA), 9' st Santacroce (SA), 15' st Forte (SA), 16' st Teofilo (FG), 29' st Vera (FG), 30+2' st Maiullari (SA).Falli: 1-2, 1-1.Ammoniti: Lacitignola (FG), Vera (FG).