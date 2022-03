La Team ferma il Bitonto

La Team Altamura ferma il Bitonto, seconda formazione del girone H di serie D. Un punto importante per proseguire nella marcia per la salvezza e per dimenticare subito il ko casalingo di mercoledì contro il Nardò.Nella ripresa la squadra di Leo Dibenedetto ha sperato nel colpaccio grazie alla rete di Baradji che ha portato in vantaggio i padroni di casa con un forte tiro, scagliato da fuori area, al 54'. A pareggiare i conti è una rete di Riccardi all'85'. Finisce 1-1. Peccato perché l'Altamura ha avuto dalla sua anche una temporanea superiorità numerica.