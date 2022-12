La Team approda in zona play-off

Dopo una lunga rincorsa, la Team Altamura è nella posizione a cui ambiva all'inizio della stagione. E' in zona play-off. Un "traguardo" (chiaramente da confermare e possibilmente migliorare) raggiunto dopo la vittoria a Molfetta (1-3) nella penultima giornata di andata e si avvantaggia delle concomitanti sconfitte di Barletta, Brindisi e Fasano.Prosegue il momento positivo della squadra biancorossa che è stato interrotto solo dall'eliminazione in Coppa Italia per mano del Fasano.A Molfetta, prestazione convincente. Ma in salita. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio, colpendo a freddo gli altamurani. Subito dopo Molinaro pareggia. Prima dei primi 45', Di Pinto porta la Team in vantaggio. Nella ripresa, arrotonda il risultato Murtas mentre Spina fa pienamente il suo dovere negando un altro gol ai molfettesi che hanno sbagliato un calcio di rigore.