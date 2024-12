Di Donato suona la carica Team: "Bello tornare a casa"

𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔 - 𝗨𝗦 𝗔𝗩𝗘𝗟𝗟𝗜𝗡𝗢 𝟭𝟵𝟭𝟮19° Turno Campionato Serie C NOW (ultima di andata)Venerdi 13 dicembre 2024Ore 20:30Stadio "Tonino D'Angelo" (Altamura)Team Altamura torna a casa. Già iniziati gli allenamenti sul nuovo sintetico dello stadio di casa. E stasera grande sfida contro il forte Avellino. Leonetti parte dalla panchina. Rientra Rolando dalla squalifica. Probabilmente sarà in campo la stessa squadra schierata a Cerignola dove è stato ottenuto un buon pareggio ma Di Donato scioglierà le riserve solo qualche ora prima del fischio d'inizio.Le dichiarazioni di Di Donato nel pre-partita sono soprattutto incentrate sul ritorno a casa. "Inizia una nuova avventura - ha detto - Finalmente siamo tornati a casa nostra. Bisogna fare i complimenti a tutti, alla società, all'amministrazione comunale, alle ditte. Non è semplice in Italia fare uno stadio in soli tre mesi. E' un vanto per l'intera città. Ora sta a noi costruire la nostra forza. Deve diventare il nostro fortino. Ci fa piacere avere i nostri tifosi vicini. Un motivo in più per fare bene".Sulla gara contro l'Avellino, dice: "Esordio al D'Angelo contro una delle squadre più forti e attrezzate del campionato, come l'Avellino. Dobbiamo fare una partita perfetta. Dobbiamo proseguire nel nostro cammino intrapreso. Banco di prova importante, un esame di maturità da superare. Affrontare l'Avellino a viso aperto ci deve dare la consapevolezza di continuare ad affrontare il campionato nel migliore dei modi".E sulle prospettive, al giro di boa del campionato, dichiara: "Ricordiamoci che siamo partiti da neopromossa, con tanti ragazzini all'esordio. Stiamo facendo bene ma non dobbiamo fare pindarici. Prima possibile dobbiamo ottenere i punti per raggiungere il nostro obiettivo iniziale".