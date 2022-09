Derby della Murgia, in scena venerdì sera

Per la concomitanza con le elezioni politiche di domenica, il derby della Murgia tra Team Altamura e Fbc Gravina, per la quarta giornata di serie D (girone H), è anticipato a venerdì al D'Angelo. Lo ha comunicato la Team Altamura, ufficializzando la data. Si gioca in "notturna", alle ore 20.E' una partita molto attesa. Le due formazione sono reduci da pareggi ( la Team a Bitonto, la Fbc Gravina in casa contro il Brindisi ). La gara di Bitonto non è piaciuta affatto al tecnico Ciro Ginestra. Venerdì, quindi, un banco di prova importante. La Team ha già affrontato in casa in Coppa Italia la Fbc (con pareggio dopo i 90' e vittoria 6-5 dopo i calci di rigore).