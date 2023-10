Da batticuore il primo derby in C2

In un PalaPiccinni gremito di pubblico il derby altamurano di serie C2 di calcio a 5 va all'Altamura Calcio a 5, società che si è costituita a luglio per iniziativa del giovane presidente Angelo Sciannanteno e del capitano Onofrio Chironna. Vittoria in rimonta contro la Soccer Altamura: 2-3.Quella di sabato è stata una partita molto fisica ma corretta. Due gare in una: nei primi 35' di gara Soccer Altamura quasi perfetta, riesce ad andare avanti di due reti senza concedere nessun tiro nello specchio agli avversari, poi, nei restanti 25' tanta confusione tra capitan Gramegna e compagni con l' Altamura C5 che ne approfitta e ribalta la partita portandosi a casa l'intera posta in palio. Passando alla cronaca, dopo una prima fase di studio, con le due squadre abbottonate e che lasciano poco spazio, a passare in vantaggio è la Soccer Altamura al 21': Felice Gramegna imbuca Ragone al centro dell'area avversaria, il pivot materano controlla la palla e, con Stigliano in uscita, serve a Santacroce una palla solo da spinegre nella porta vuota. Il raddoppio dei padroni di casa arriva al 5' della ripresa ad opera di Tancredi, che chiude uno schema da calcio d'angolo con un tiro potentissimo dalla distanza, sul quale Stigliano può davvero poco.Neanche il tempo di esultare e l' Altamura C5 trova la rete del 2-1: scambio ravvicinato tra Dileo e Tafuni con quest'ultimo, che da posizione angolatissima, beffa Mingolla con tiro centrale, che passa tra le gambe del portiere. Al 15' contatto Caramella – Forte in area Soccer Altamura e rigore assegnato agli ospiti; sul dischetto va Da Silva, il tiro è forte ma centrale e Mingolla riesce solo a toccare la palla che supera la linea e si va sul 2-2. Solo due minuti più tardi arriva il vantaggio: dopo un'azione offensiva, Santacroce, Rotunno e Caramella non rientrano, ne approfitta Stigliano, che parte in contropiede offensivo, scarica palla sulla destra per Tafuni e diagonale vincente di quest'ultimo, che segna la sua doppietta personale e il 3-2 per i suoi. Arrembaggio finale della Soccer Altamura con il quinto uomo di movimento ma la stanchezza la fa da padrone e si sbagliano anche passaggi semplici."È stata una partita da cardiopalma, i nostri ragazzi hanno dimostrato di avere tanto cuore e credere fortemente in questo progetto", commenta con soddisfazione la società vincitrice. "Contro ogni pronostico - aggiunge - e grazie alla partita di cuore di tutti i ragazzi e alla determinazione di Stigliano che serve l'assist della vittoria e a pochi minuti dalla fine del match, effettua due miracoli, forse guidato da un angelo che ha assistito al match dal cielo, l ASD Altamura vince il suo primo derby della storia".