L'ultima nata nel panorama calcistico: l'Altamura C5

In questa stagione il panorama sportivo altamurano si è ampliato con una nuova compagine: l'Altamura C5, iscritta alla C2 (girone A) del calcio a 5. Una "creatura" nata dalla passione di un gruppo di amici per il calcio e tra loro Angelo Sciannanteno ha preso le redini come presidente e Onofrio Chironna, in virtù della sua esperienza, come capitano. L'allenatore è Luigi Caputo, alla sua prima panchina, con molti anni alle spalle da giocatore.Altamuralife ha rivolto qualche domanda al presidente Sciannanteno."Uno degli obbiettivi principali - spiega - è quello di creare un settore giovanile che favorisca la formazione di ragazzi già dall'età di 15 anni ad un livello semi-professionistico. Come obiettivi, intendiamo scalare anno dopo anno le categorie. Ovviamente sappiamo che sarà difficilissimo. Per il momento il nostro inizio vede tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Siamo a metà classifica".Non male come esordio. Dello staff fa parte anche un biologo nutrizionista, Giuseppe Cirrottola, perché si vuole educare i ragazzi ad uno stile di vita sano e ad approcciarsi allo sport in maniera più competitiva."È una squadra diversa dalle altre - ha detto ancora il presidente - perché non ha il solo scopo di fare bene in campo ma anche fuori. Siamo molto attenti alle attività sociali. Stiamo programmando una serie di piccole iniziative. Inoltre in ogni partita che giochiamo in casa diamo spazio e visibilità alle associazioni locali. Il nostro centro di allenamento è al Centro Sportivo DM10 e colgo l'occasione di ringraziare don Nunzio Falcicchio per la disponibilità".