Soccer Altamura, primo pareggio stagionale

Primo pareggio stagionale per la Soccer Altamura che, impegnata sul campo della Royal Team Lamezia per la 9^ giornata del girone D del campionato nazionale di serie A2, porta a casa un pareggio preziosissimo. 2 a 2 il risultato finale della partita con le biancorosse brave a crederci fino in fondo e a sfiorare addirittura la vittoria.Reduce dall'importantissima vittoria sulla Woman Futsal Club, la Soccer Altamura arriva in terra calabrese con una formazione incompleta, vista l'assenza, per motivi personali di Barbara Maffei. Le prime battute della partita sono abbastanza equilibrate ma le altamurane rischiano di trovarsi già sotto dopo nemmeno un minuto di gioco con Masaro che centra il palo con un gran tiro dalla distanza. Scampato il pericolo, la Soccer Altamura cerca di farsi vedere in avanti e a metà frazione ha una doppia occasione per portarsi in vantaggio, prima con Lorusso che, tutta sola contro Toledo, si fa ipnotizzare dal portiere di casa, poi con Pedroso che centra la traversa con una gran conclusione dai dieci metri. A passare in vantaggio, però, sono le padrone di casa con Primavera che sfrutta un'indecisione della retroguardia altamurana e trafigge Sabatini. Il pareggio della Soccer Altamura, comunque, è quasi immediato e porta la firma di Lorusso che, dopo aver intercettato palla in attacco, prima centra il palo poi, sulla ribattuta, mette ila palla in rete. Il pareggio dura pochissimo perché Ferreira riporta subito in vantaggio le calabresi, con un gran tiro dalla distanza che, complice una deviazione, mette fuori causa Sabatini.Nella ripresa è soprattutto la Royal Team Lamezia a fare la partita ma i vari tentativi delle padrone di casa sono imprecisi o si infrangono contro il muro eretto da Sabatini & Co. La squadra biancorossa, di tanto in tanto, si fa vedere in avanti soprattutto con un tentativo di Pedroso che, servita ottimamente da Carone, costringe Toledo alla deviazione in angolo. Quello del numero dieci biancorosso è un fuoco di paglia perché sono sempre le padrone di casa a condurre le danze anche se la retroguardia ospite non soffre più di tanto. Nell'ultimo quarto di partita, però, la Soccer Altamura alza il proprio baricentro e Carone sfiora il pareggio in due occasioni, trovando sempre sulla sua strada una Toledo attenta. La Soccer insiste e, su un angolo battuto da Carone, Pedroso trova il guizzo giusto per liberarsi dalla marcatura e superare Toledo con un tiro imparabile. La squadra biancorossa non molla la presa e sfiora in più di un'occasione il vantaggio: l'occasione più clamorosa capita sui piedi di Carone che, però, non riesce a superare Toledo. Nei minuti finali, sono le calabresi a tentare il forcing finale ma il risultato non cambia più.Grazie a questo pareggio, la Soccer Altamura sale a quota 13 punti e chiude il 2022 al settimo posto in classifica, ma a soli quattro punti dalla quarta piazza occupata proprio dal Royal Team Lamezia. Adesso appuntamento al nuovo anno, con il campionato che riprende l'8 gennaio con la partita casalinga contro il Segato.ROYAL TEAM LAMEZIA: Toledo, Calabrese, Ferreira Laina, Masaro, Branca, Arzente, Ferri, Ferreira Dos Santos, Aliotta, Angotti, Sorrentino, Primavera. Allenatore: Carnuccio.SOCCER ALTAMURA: Sabatini, Maccione, Lorusso, Carone, Difonzo, Tragni, Pedroso, Papangelo, Maffei, Rinaldi, Montecalvo: Allenatore: Tassielli.RETI: Maraso (RT), Lorusso (SA); Ferreira Dos Santos (RT), Pedroso (SA).ARBITRI: Giuseppe Cundò di Soverato e Maurizio Barcio di Cosenza.CRONOMETRISTA: Giuseppe Lucia di Lamezia Terme.AMMONITI: Difonzo (SA).FALLI: 2-1; 1-2.