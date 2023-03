Giornata no per la Soccer Altamura, ko a Grottaglie

Si ferma a quattro la striscia di vittoria consecutive dellanel girone D del campionato nazionale di. La squadra altamurana, impegnata in casa della Woman Futsal Club a Grottaglie, torna a casa a mani vuote. 3 a 2 il risultato finale per le padrone di casa, brave a recuperare un doppio svantaggio. Per le biancorosse, invece, prestazione sotto tono, ma obiettivo play-off sempre possibile.Nella prima frazione la Soccer Altamura parte con il piglio giusto e riesce a portarsi in vantaggio con Minafra che, ottimamente servita da Pedroso, insacca da due passi. Le padrone di casa replicano qualche minuto dopo ma Sabatini non si fa sorprendere, su capovolgimento di fronte Lorusso per Minafra che, però, non riesce a superare il portiere. Quindi il raddoppio: palla recuperata da Lorusso che scarica per Carone, bella incursione fino al limite dell'area e assist per Lorusso che insacca da un paio di metri. Prima del riposo, però, le padrone di casa riescono ad accorciare con Tieppo che scappa sulla sinistra e lascia partire un diagonale che, nonostante il disperato tentativo di Carone, si insacca alle spalle di Sabatini.Nella ripresa, la prima occasione è per la Woman Futsal Club con Soloperto che impegna severamente Sabatini. Replica quasi immediata di Pedroso. La squadra altamurana, comunque, sembra meno incisiva e, infatti, arriva il pareggio delle biancocelesti grazie a Soloperto che insacca con un preciso diagonale. Nei minuti successivi, doppia opportunità per la Soccer, prima Pedroso che, in contropiede, scivola in area al momento della conclusione, poi Carone , su assist della brasiliana, ma non riesce a segnare. Qualche istante più tardi arriva il sorpasso del Grottaglie: Sabatino coglie impreparata la difesa biancorossa e serve un assista al bacio per Nogales che metter in rete senza difficoltà. A questo punto le altamurane iniziano a pressare a tutto campo ma non riescono ad essere quasi mai pericolose, se si esclude una bella conclusione di Carone.A seguito di questa sconfitta, la Soccer Altamura è raggiunta, a quota 33 punti, dal Segato mentre la Woman Futsal Club si porta a sole due lunghezze. Adesso la corsa ai play-off si fa sempre più intrigante con tante squadre che possono ambire a questo prestigioso traguardo. Per il momento, comunque, il campionato si ferma per riprendere la domenica dopo Pasqua, con la Soccer che ospiterà la Royal Team Lamezia che, in questo turno, ha fatto lo sgambetto alla capolista.: Trumino, Capalbo, Cardolini Rizzo, A. Sabatino, Conserva, Mara Rolon, Nogales, I. Sabatino, Soloperto, Tieppo , Cordaro. Allenatore: Bommino.: Sabatini, Maccione, Lorusso, Carone, Difonzo, Tragni, Pedroso, Minafra, Maffei, Rinaldi, Montecalvo, Piccolini. Allenatore: Tassielli.: Minafra (SA), Lorusso (SA), Tieppo, Soloperto (WFC), Nogales (WFC): Fabio Talaia di Policoro e Lucio Coviello di Potenza.: Manuel Rizzato di Brindisi.: Carone (SA), n. 7 (WFC): 1-3, 3-1