La domenica sportiva altamurana

Si gioca la quinta giornata in serie D, girone H. La Team Altamura gioca al "D'Angelo" contro il Francavilla. Gli altamurani, reduci dal pareggio a Gravina nel sentito derby della Murgia, sono determinati a riprendere la marcia dei play-off, per consolidare la posizione, e mettersi al sicuro. Pronostico a favore dei biancorossi, visto che è il Francavilla è invischiato nella lotta per la salvezza. Fischio d'inizio alle ore 15.00.Sugli altri campi della serie D: Fbc Gravina, con il nuovo allenatore Catalano, è impegnata nella delicata trasferta contro l'Afragolese che si gioca sul campo di Cardito, con inizio alle ore 14.30; la Fc Matera vuole fare risultato nella difficile trasferta di Barletta (fischio d'inizio alle ore 15).Nel calcio a 5 femminile, la Soccer Altamura è ancora galvanizzata dal meritato successo di domenica scorsa contro la capolista New Cap San Michele, a Sammichele. Oggi impegno casalingo, alle ore 17.00, al palazzetto "Piccinni" in contrada Pacciarella, contro la New Team Noci. Se l'appetito vien mangiando, adesso la squadra di Tassielli, a cui nessun risultato è precluso, inizia a puntare alla zona play-off.