Derby della Murgia: in mille da Altamura per la grande sfida

Grande attesa per la gara di domenica prossima quando allo stadio "Vicino" di Gravina i padroni di casa di Fbc sfidano Team Altamura nel derby della Murgia, diventato ormai una costante della serie D.Sale la "febbre" sportiva per una delle sfide più impegnative. Perché la classifica è relativa davanti al "derby della Murgia". Team Altamura arriva al "Vicino" da capolista, con due punti in più del temibile Nardò, mentre i gialloblu di casa anche quest'anno sono in affanno, alle prese con una classifica difficile.Ieri si è aperta la prevendita ma già è agli sgoccioli. Ottocento sono i tagliandi a disposizione dei tifosi altamurani, sicuramente ce ne vorrebbero altri per accontentare tutti. Infatti la dotazione per il settore ospiti è stata portata a mille biglietti. Ci sarà, dunque, grande affluenza. Per le strade sono comparsi anche gli striscioni con il chiaro invito: "Tutti a Gravina" ma la partita è talmente sentita che gli appelli quasi non servono.Entrambe le formazioni sono molto concentrate per la gara di domenica (fischio d'inizio alle ore 14.30). Tra le fila di Fbc non ci sarà il capitano Chiaradia che è stato fermato dal giudice sportivo per somma di ammonizioni, dopo il giallo ricevuto contro la Fidelis Andria