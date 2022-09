Derby della Murgia finisce in pari

Quarta giornata di serie D (girone H) ed è stato di nuovo derby della Murgia. Risultato finale: 1-1 con reti nella ripresa di Molinaro (Altamura) al 72' e di Coppola (Gravina) proprio all'ultimo secondo (97'). Una partita combattuta, con occasioni da entrambe le parti.La squadra di Ginestra ha assaporato i tre punti ma proprio in extremis è arrivato il pareggio del Gravina.Una gara corretta, con un grande pubblico che ha osannato i rispettivi colori biancorossi e gialloblu. Ad assistere anche i rappresentanti delle istituzioni, il vice sindaco di Altamura Raffaella Petronelli e il sindaco di Gravina Fedele Lagreca. In campo, prima della gara e nell'intervallo, si sono esibiti i cortei storici e i gruppi di rievocazione di Federicus (Aps Fortis Murgia) e dell'associazione "Conte Giovanni di Montfort" (Gravina). Un grande spettacolo che "celebra" un'unione tra le due città nel segno della cultura e della promozione del territorio.Quanto alla partita, nessuno si è risparmiato. Alla fine altamurani delusi per il mancato raddoppio. E per la vittoria sfumata nel finale, in un lunghissimo recupero concesso dall'arbitro.Tabellino e momenti principali della garaTEAM ALTAMURA - FBC GRAVINA 1-1ARBITRO: Stefano Foresti(Bergamo)ASSISTENTI: Fabio Gentile (Teramo) e Giuseppe Bosco (lanciano)TEAM ALTAMURA (3-5-2)Spina, Lacassia, Bertolo, Murtas, Errico, Dipinto (78 Serra), Casiello (90' Mattera), Bolognese (60' Ganci), Croce, Sosa (68 Molinaro), Caputo (63 Prinari). A DISPOSIZIONE: Guido, Schiavino, Soleil. ALLENATORE: Ciro Ginestra.FBC GRAVINA (3-4-3)Mascolo, Parisi, Kharmoud, ligorio (85'Perrelli), Lauria, Sanzone, Gonella (60 Tommasone), Bruno (86' Coppola), Actis Goretta (60 Dragutinovic),Chacon, Romano (89' Galardi). A DISPOSIZIONE: Corchia, Murania, Perrelli, Gambicchia, Galardi, Tommasone, Rosini. ALLENATORE: Ragone/Summa.Note:MARCATORI: 72' Molinaro (ALT) - 97' Coppola (GRA)SPETTATORI: Circa 2000 di cui 400 ospitiAMMONITI: Serra - Prinari - Molinaro (ALT) Kharmoud e Perrelli (GRA)ANGOLI:(2-3)RECUPERI: 1° t. +1 // 2° t. +7CRONACAPrimo tempo3° ALT - Grande discesa sulla sinistra di Casiello, Croce in fuorigioco11° ALT - Sosa mette scompiglio nella difesa gravinese, Croce manca per un soffio28° ALT - Sosa s'inserisce in area, palla fuori di un soffio29° GRA - Discesa di Chacon sulla sinistra, il suo cross viene messo in angolo38° GRA - Gonella ci prova dalla destra, palla al latoSecondo tempo48° ALT - Croce tenta un tiro dalla distanza, alto sulla traversa52° ALT - Croce tira a rete il portiere para sulla linea57° GRA - Gonella dalla distanza Spina para in tutta tranquillità67° ALT - Bertolo impegna portiere con un insidioso cross72° ALT - Molinaro, gol di testa sul primo palo sfruttando cross di Dipinto72° GRA - Si fa vedere sottorete, azione fermata per fuorigioco77° ALT - Molinaro sfiora il raddoppio, palla di pochissimo al lato86° ALT - Molinaro ci prova ancora dalla distanza, palla al lato88° ALT - Grande lavoro di Prinari sulla destra, Altamura non sfrutta97° GRA - Pareggio del Gravina con Coppola.