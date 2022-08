Team-Fbc, domenica di derby per la Coppa Italia

Fischio d'inizio alle ore 18.30 per il turno di Coppa Italia che vede opposte al D'Angelo la Team Altamura (sette giorni fa vittoriosa a Matera con un grande gol di Caputo) e la Fbc Gravina, alla prima uscita stagionale.E' subito derby della Murgia per le formazioni allenate da mister Ginestra (un gradito ritorno ad Altamura) e dal tandem riconfermato sulla panchina gravinese Summa-Ragone. Entrambe le squadre non sono ancora nel pieno della condizione fisica, come era lecito attendersi dopo la preparazione pre-campionato. L'Altamura quest'anno parte con delle ambizioni.Entusiasmo anche tra le tifoserie. E' una sfida che accende la passione. Nella scorsa stagione in Coppa Italia la Team vinse ai calci di rigore. Ma in campionato la Fbc mise a segno un uno-due, vincendo prima ad Altamura e al ritorno in casa. Sconfitte di cui sicuramente la Team vorrà rifarsi, anche per dare una soddisfazione in più ai propri sostenitori.