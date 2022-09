Team Altamura, un punto a Bitonto

in serie D si è giocata la terza giornata. La Team Altamura ha ottenuto un punto, di cui si può essere soddisfatti, in una partita molto ostica a Bitonto.Nel primo tempo il portiere della Team Spina ha parato un rigore agli avversari che erano pronti a mettersi la partita in tasca. Piani sventati con il salvataggio dell'estremo difensore biancorossa. E poi si è compiuto il primo tentativo dei ragazzi di Ginestra di mettere a segno l'impresa: al 36' con Casiello sono passati in vantaggio e sono andati al riposo con questo risultato da capitalizzare. Nella ripresa è stata veemente la reazione dell'Us Bitonto che ha trovato il pareggio con Figliolia dopo circa un quarto d'ora. Punteggio che si è fissato saldo sino alla fine.Nel commento post-gara, per Ginestra "è stata una brutta partita" da parte dell'Altamura. Il tecnico era stato poco soddisfatto anche della gara vinta in casa contro il Gladiator (3-1) sette giorni fa ma oggi si è mostrato deluso.La prossima gara è molto attesa: il 28 settembre, dopo la domenica elettorale, ad Altamura arriva la Fbc Gravina, già affrontata in casa in Coppa Italia (con pareggio dopo i 90' e vittoria 6-5 dopo i calci di rigore).Sugli altri campi