A Gravina il derby della Murgia tra Fbc e Team Altamura

Non sarà mai una partita come le altre. La rivalità ed il campanilismo che c'è tra le città di Gravina e Altamura inevitabilmente si riflette anche sul campo di gioco. Per questo il derby della Murgia tra Fbc Gravina e Team Altamura, in programma questo pomeriggio al "Vicino" di Gravina per la quarta giornata di ritorno, non è un semplice incontro di calcio.Quest'anno le due formazioni sono arrivate alla gara con situazioni di classifica e obiettivi diametralmente opposti. La Team Altamura sta disputando un campionato strepitoso che la vede in lizza per un posto nella categoria superiore, grazie ai 35 punti che la posizionano in quinta piazza: l'ultima utile per disputare i playoff. Sulla sponda gialloblu la situazione è completamente opposta. La formazione del duo di panchina Summa- Ragone è invischiata nelle paludi della zona retrocessione: dopo la pesante sconfitta di domenica scorsa sul campo del Brindisi la situazione è ancor più critica. La Fbc, infatti, con i suoi 16 punti è sempre al terz'ultimo posto, appaiata al Lavello e al Molfetta con la sola Puteolana, fanalino di coda, che segue a quota 11. Le altre formazioni dirette concorrenti che sono coinvolte nella lotta per non retrocedere sono Francavilla e Afragolese che hanno rispettivamente 18 e 21 punti, mentre il Gladiator con 22 punti è la prima formazione fuori dalla zona playout.I biancorossi, invece, sono reduci dalla brutta sconfitta casalinga per mano del Bitonto, arrivata dopo ben 13 risultati utili consecutivi. Una battuta d'arresto dalla quale sicuramente i ragazzi di mister Ginestra vorranno subito rialzarsi e fare punti preziosi per non perdere il treno delle candidate alla promozione.Insomma, una partita importante per entrambe le formazioni nella speranza che ci siano sportività e spettacolo dentro e fuori dal campo.Agli ordini del fischietto Gianmarco Vailati di Crema, allo stadio comunale Stefano Vicino di Gravina, Fbc e Team scendono in campo alle ore 15.