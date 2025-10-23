Derby a Foggia, partita difficile per Team Altamura

Foggia - Team Altamura11ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone CVenerdì 24 Ottobre 2025, ore 20:30Foggia, Stadio "Pino Zaccheria"Aria di derby pugliese nel friday match di venerdì 24 Ottobre per il Team Altamura nel campionato di Serie C. I biancorossi, reduci dall'ottima prestazione in casa con vittoria (3-1) contro il Picerno, saranno impegnati in trasferta a Foggia contro i rossoneri, reduci anch'essi dalla vittoria in trasferta (0-2) a Casarano.Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "Mi aspetto una partita come tutte le partite di questo girone, io partite semplici di sto girone non ho ancora viste per nessuno. Poi ci sono gli episodi, ci sono i momenti delle gare diverse o gli episodi che possono indirizzarla in un modo o nell'altro, però le partite sono tutte complicate, due squadre che arrivano da due buone prestazioni. Mi auguro di vedere anche una bella una bella partita. Noi dobbiamo ragionare come abbiamo sempre fatto fino adesso. La classifica l'abbiamo guardata poco. Secondo me abbiamo fatto bene a non guardarla perché come come ho detto anche domenica dopo la partita, prima della partita sembrava che eravamo finiti chissà dove e poi dopo la partita… È un campionato così, un campionato complicato, sono tutte squadre che possono fare risultato con tutte e la classifica è cortissima. Dobbiamo cercare di avere l'equilibrio per andare a ricercare la continuità, che è una caratteristica che deve essere fondamentale in una stagione, in un campionato come questo.""L'approccio sarà importante, però poi le partite possono avere degli sviluppi. È sempre meglio fare fare la partita come la si è impostata, portarla sui binari a noi più congeniali. Poi bisogna essere bravi a leggere i momenti. È importante per noi per un discorso di continuità, per un un discorso di continuità di risultato, ma soprattutto di continuità di prestazione, perché io devo dire che da da inizio settembre a oggi posso dire qualcosa di una gara nostra, non fatta come avremmo sperato di fare, però per il resto la squadra ha fatto sempre in pieno il suo dovere. Dobbiamo cercare di continuare su questa linea cercando anche di sfruttare magari maggiormente qualche opportunità." ha poi analizzato il mister sottolineando il concetto di continuità.Mister Mangia ha poi proseguito l'analisi così: "MI aspetto un avversario in salute, un avversario che ha delle caratteristiche chiare, ha un'idea chiara, ha dei giocatori, ha delle individualità che possono comunque creare creare dei dei problemi, delle caratteristiche anche particolari in alcuni giocatori. Quindi è una squadra che sicuramente in salute, sicuramente eh anche dal punto di vista mentale è una squadra che sta sicuramente bene e noi dobbiamo rispondere allo stesso modo e poi dopo parlerà parlerà il campo."In conclusione, il mister ha fatto nuovamente il punto sugli infortunati e indisponibili: "Siamo nella stessa situazione di domenica, quindi i giocatori disponibili sono gli stessi. Per togliere dubbi, tanto è inutile stare a giocare nascondino. Poli domenica era in panchina perché ha chiesto e ho apprezzato molto il gesto di stare con la squadra, ma non è in condizioni in questo momento di giocare, quindi di sicuro non recupera. Poli non è disponibile e anche Agostinelli non è disponibile. Gli altri sono a disposizione." Appuntamento, dunque, venerdì 24 ottobre 2025 ore 20:30 per Foggia-Team Altamura, allo "Zaccheria" di Foggia e visibile su Sky, NOW e anche su Antennasud.