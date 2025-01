Cavese - Team, trasferta vietata ai tifosi altamurani

𝗖𝗔𝗩𝗘𝗦𝗘 - 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔25° Giornata Campionato Serie C NOWVenerdì 31 Gennaio 2025Ore 20:30Stadio Comunale "Simonetta Lamberti" (Cava de' Tirreni)Si torna in campo, dopo la gara di lunedì sera al D'Angelo in cui Team Altamura ha superato il Taranto (in campo con la formazione juniores) 5-1, ottenendo tre punti ulteriori per la corsa salvezza. Di ben altra pasta l'avversaria di domani, la Cavese, anch'essa ora nelle posizioni di centro classifica in cui pochi punti dividono la zona ply-off dai play-out.La trasferta è vietata ai tifosi altamurani che stavolta non potranno sostenere i propri colori.Le dichiarazioni dell'allenatore Di Donato nella conferenza pre-partita: "Stiamo facendo il nostro cammino. Sappiamo bene che non ci possiamo fermare. Già domani abbiamo una partita importante. Dobbiamo fare di tutto per interpretare la gara con la giusta intensità e cattiveria, concedendo poco a loro. Ci aspettiamo una squadra molto aggressiva, anche perché giocano in casa, con i loro tifosi. Non dobbiamo mollare mai, ci sono tante insidie in un comunicato ancora lungo".In settimana è stato ceduto Minesso che in questa stagione ha segnato quattro gol con la maglia Team. La società altamurana è ancora sul mercato, alla ricerca di un attaccante. La conferma arriva dallo stesso tecnico: "So che arriverà un altro giocatore - ha detto - ho la massima fiducia nella società che sta lavorando perché sappiamo bene che manca un tassello".