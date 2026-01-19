Bitonto più cinico: Soccer Altamura ko 4-0

Nella 13ª giornata del campionato di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile, la Soccer Altamura esce sconfitta per 4-0 dal campo del Bitonto, al termine di una gara combattuta e giocata con personalità dalle biancorosse, che non demeritano e creano diverse occasioni, pagando però la grande concretezza delle padrone di casa.L'avvio è intenso. Al 3' Kubaszek tenta la conclusione dalla distanza, deviazione e Torma si distende bloccando. Al 4' arriva il vantaggio del Bitonto: Bruninha, lasciata sola nel cuore dell'area, riceve da Santos e insacca per l'1-0. La reazione della Soccer Altamura è immediata. Al 6' contropiede di Kubaszek, scarico sulla destra per Pereira, ma Torma respinge. All'8' Ghiraldi si incunea tra le maglie altamurane e costringe Polloni alla deviazione in angolo. Un minuto dopo è ancora decisiva l'uscita di Polloni su Lucileia, mentre al 10' la numero uno altamurana si supera sul tiro della stessa Lucileia al termine di un contropiede. Al 12' l'Altamura va a un passo dal pareggio: Matijević si coordina perfettamente e colpisce una clamorosa traversa. Al 16' Pereira recupera palla e calcia dalla distanza sfiorando il palo, mentre al 17' è il Bitonto a colpire il legno con il destro potente di Santos.Nella ripresa l'Altamura parte forte. Al 4' Pereira guida il contropiede e serve Pezzolla, tiro ravvicinato e super intervento di Torma, che si ripete poco dopo su Pascual. Occasioni non sfruttate e punite al 7': azione in velocità del Bitonto, Altamura scoperta e Ghiraldi dalla destra serve sul secondo palo Bruninha, che firma il 2-0. Le biancorosse non si arrendono. Al 12' Kubaszek lancia Matijević in contropiede, tiro a botta sicura ma ancora una Torma strepitosa nega il gol. Al 15' arriva il 3-0 con Ghiraldi, che scambia con Grieco e dal limite trova l'angolo. Al 18' Santos chiude i conti con una punizione perfetta da circa dieci metri che si infila nell'angolino basso alla sinistra di Polloni per il definitivo 4-0.Un risultato troppo severo per quanto visto in campo: la Soccer Altamura gioca con coraggio, crea occasioni e colpisce una traversa, ma paga il maggiore cinismo del Bitonto. Nel prossimo turno, domenica prossima, seconda trasferta consecutiva per la Soccer Altamura, che farà visita alla Kick Off in un altro impegno di alto livello del campionato.TabellinoSerie A Tesys – 13^ giornataBitonto Soccer Altamura 4-0Bitonto: Torma, Cenedese, Ghilardi, Lucileia, Marcon, Coda, Grieco, Nicoletti, Santos De Oliveira Mendes, Buquicchio, Di Vincenzo, Valenzano. Allenatore: Cataldo Guarino.Soccer Altamura: Polloni, Kubaszek, Matijević, Pascual, Pereira, Cataldo, Nicoletta, Tedeschi, Pezzolla, Szostak, Valente, Papangelo. Allenatore: Vincenzo Tassielli.Arbitri: Giovanni Loprete (Catanzaro) e Francesco Sgueglia (Finale Emilia).Cronometrista: Jacopo Giannelli (Bari).Marcatrici: 3'52" pt Marcon (B); 7'00" st Marcon (SA), 15'00" pt Ghiraldi (B), 17'15" pt Santos De Oliveira Mendes(B).Ammonite: Ghiraldi (B), Pascual (A).Falli: 1-0, 2-3.