Team Altamura-Fasano a porte chiuse

Come conseguenza dei disordini del 2 aprile. Delusi i sostenitori

La gara di domenica tra Team Altamura e Città di Fasano, per la serie D (girone H), si giocherà a porte chiuse. Lo ha comunicato la Team Altamura. La decisione è stata presa con ordinanza del prefetto della Provincia di Bari.Si tratta di una conseguenza dei disordini avvenuti il 2 aprile, nel pre-partita di Altamura-Matera, che ha fatto finire le due tifoserie all'attenzione dell'osservatorio sulle manifestazioni sportive del Ministero dell'Interno. Ne abbiamo scritto in questa notizia Delusione tra i sostenitori biancorossi perché a causa degli incidenti provocati da una frangia della tifoseria (una cinquantina quelli coinvolti negli incidenti), tutti ora dovranno rinunciare ad assistere alla gara di calcio. E non è escluso che gli elementi di "rischio" segnalati dall'osservatorio nazionale alle Prefetture possano avere ulteriori analoghe ripercussioni sulle altre partite.