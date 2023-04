Tifoserie di Altamura e Matera sotto esame dell'osservatorio nazionale

Le tifoserie dell'Altamura e del Matera sono finite nel mirino del Ministero dell'Interno e, in particolare del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Il primo effetto è la trasferta vietata ai sostenitori del Matera che domenica non potranno andare a Lavello. Il comitato è un osservatorio che "analizza il fenomeno della violenza nello sport per lo sviluppo da parte delle Autorità provinciali di P.S. e delle Forze di Polizia delle iniziative, anche di natura organizzativa, strumentali alla prevenzione dei fenomeni di violenza, intolleranza e devianza nelle manifestazioni sportive".Da una nota della Prefettura di Potenza si evincono alcune notizie su quanto avvenuto ad Altamura nel pre-partita del 2 aprile.Comunicato della Prefettura di PotenzaSi disputerà, nella giornata di domenica 16 aprile prossimo, la partita di calcio "U.S.D. Lavello - F.C. Matera", valevole per il campionato di Serie D, girone H.Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 18 del 6 aprile 2023, ha posto all'attenzione dell'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza il comportamento violento posto in essere dai sostenitori dell'Altamura e del Matera in occasione della gara "Team Altamura - F.C. Matera" dello scorso 2 aprile, durante la quale si sono verificati violenti scontri con gravi ripercussioni per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella circostanza, prima della partita, un gruppo di circa 50 tifosi locali ha aggredito 60 supporter materani con lancio di petardi e pietre, provocandone la reazione. Successivamente i due gruppi ultras si sono scontrati per circa 10 minuti, facendo esplodere anche una "bomba carta" che ha dato origine ad un principio d'incendio. Nel corso degli incidenti sono rimasti feriti 4 tifosi, alcuni dei quali in maniera grave, mentre un militare dell'Arma Carabinieri ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni; infine, è stato registrato il danneggiamento di 10 autovetture in sosta, nonché della vetrata di un esercizio commerciale.In mattinata, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e sentito il Questore, non potendo escludere il ripetersi di analoghi comportamenti violenti in occasione delle prossime partite delle due compagini, con ripercussioni sulla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ha adottato il provvedimento con il quale, in vista dell'incontro di calcio "U.S.D. Lavello - F.C. Matera" di domenica 16 aprile prossimo, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Matera.