Ztl nel centro storico, si raccolgono proposte

Giovedì 17 febbraio alle ore 18.00, presso la sala Tommaso Fiore del GAL (Monastero del Soccorso) la prima commissione consiliare, presieduta da Maria Carmela Longo, incontrerà nuovamente i cittadini, titolari di b&b e hotel, associazioni di categoria e culturali interessate, per un confronto sul nuovo regolamento della Ztl (zona a traffico limitato) del centro storico. È il secondo incontro proposto, a seguito delle osservazioni pervenute dai cittadini e dopo l'esito del primo incontro pubblico sul tema. La commissione continua il confronto al fine di un cambiamento anche culturale. L'incontro, presieduto dalla sindaca Rosa Melodia, vedrà la partecipazione di tutti i consiglieri componenti della commissione urbanistica e gli assessori interessati.La Ztl è regolata secondo le disposizioni che risalgono al 2011. In mancanza di autorizzazione non si può accedere, per divieto di transito, le domeniche e i festivi (dalle ore 10 alle 24); nei giorni feriali dalle ore 19.30 alle ore 22.00 nel periodo dell'ora solare e dalle ore 19.30 alle ore 24 nel periodo dell'ora legale. I varchi in piazza Unità d'Italia e in piazza Resistenza sono sempre attivi, quindi non si può transitare, con eccezione di autorizzati, mezzi di soccorso, veicoli di polizia e forze dell'ordine, mezzi della raccolta dei rifiuti e servizi essenziali.Si sta valutando se e come modificare la regolamentazione della Ztl, tentando anche nella difficile sfida di liberare il centro storico dalle auto ma questo aspetto richiede una particolare attenzione perché bisogna garantire parcheggi ai residenti, agli operatori commerciali, ecc.