Zona economica speciale è operativa, cogliere opportunità

Molto affollato è stato l'incontro di venerdì sera, presso la Villa Belvedere, in cui sono state presentate le opportunità e le potenzialità della Zes, Zona economica speciale. Altamura rientra in quella interregionale Puglia-Molise "Adriatica". La superficie inserita è di 183 ettari, corrispondenti all'area produttiva D1 in via Gravina - strada statale 96. L'iniziativa è stata organizzata dal Comune e da Murgia Sviluppo scarl e ha visto la partecipazione di circa 200 persone, soprattutto imprenditori e professionisti."Siamo nella stessa squadra, Stato e imprenditori", ha detto il commissario straordinario Manlio Guadagnuolo. La Zes prevede uno snellimento burocratico e amministrativo e agevolazioni fiscali (credito d'imposta). La sede della Zes è presso la Camera di commercio di Bari. Sotto il profilo amministrativo, le pratiche delle imprese che sono inserite nella Zes non vanno più al Suap (Sportello unico per le attività produttive) ma dovranno essere indirizzate direttamente agli uffici della Zona economica speciale. Guadagnuolo ha reso noto che è attivo uno sportello digitale e che a breve sarà operativo un sistema informativo georeferenziato sul quale sarà possibile verificare l'inserimento della particella urbanistica (totale o parziale) nell'area perimetrata.L'incontro è stato coordinato dalla amministratrice unica di Murgia Sviluppo Elisabetta Aiello ed è stato presieduto dalla sindaca Rosa Melodia. Nel suo intervento la sindaca ha sottolineato le tante opportunità offerte dalla Zes al tessuto produttivo del territorio e richiamato l'importanza dei processi di sburocratizzazione amministrativa e di completa infrastrutturazione delle aree interessate. Inoltre ha ricordato che l'Amministrazione, insieme alla Regione e ad Aqp, in questi anni si è impegnata per il completamento della rete fognante nelle zone non servite della zona industriale; attività che sono in corso d'opera.Nel corso dell'evento sono intervenuti anche il deputato Rossano Sasso, il senatore e viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, gli assessori della Regione Puglia Anita Maurodinoia (Trasporti e Mobilità sostenibile) e Gianni Stea (Personale e organizzazione, Contenzioso amministrativo), il presidente della IV Commissione Sviluppo economico della Regione Puglia consigliere Francesco Paolicelli, l'assessore alle attività produttive del Comune di Altamura Tommaso Lorusso; Giovanni Buonamassa – dirigente III Settore del Comune di Altamura; il RUP-Responsabile Unico del Procedimento di Murgia Sviluppo Scarl Vittorio Difonzo.Al termine della riunione, lo staff tecnico della Zes è stato disponibile a rispondere ad alcuni quesiti posti dai partecipanti.