Visite agli anziani in case riposo, approvate linee guida

Dopo l'ordinanza del Ministero della salute, arriva il via libera della Regione Puglia per ripristinare le visite dei familiari alle persone anziane ospitate presso strutture residenziali (Rsa o Rssa).Con disposizione dell'assessore alla sanità Pier Luigi Lopalco e del direttore di Dipartimento promozione della salute Vito Montanaro sono state approvate le linee guida regionali applicative dell'ordinanza del Ministro della Salute 8 maggio 2021 relative alla riapertura delle visite dei parenti e dei nuovi ricoveri nelle strutture residenziali.Per i nuovi ricoveri, in presenza di un ospite:• con protezione vaccinale completa• con protezione vaccinale parziale• non vaccinato ma guarito da pregressa infezione da non più di sei mesinon è più necessaria la quarantena di 14 giorni.Le linee guida approvano anche lo schema di patto di corresponsabilità che deve essere sottoscritto tra ente gestore e familiare/visitatore all'atto della visita.