Villetta in via Bari, fiorisce l'aiuola

Fiorisce l'aiuola nella villetta in via Bari. Al posto della fontana, ripetutamente vandalizzata o utilizzata come ricettacolo di rifiuti, gli uffici comunali del verde e dell'arredo urbano hanno prontamente fatto mettere a dimora delle piantine.In questo modo è stata completata la trasformazione del giardino pubblico. Dalla sua realizzazione nel 2000, si era perso ormai il conto delle volte in cui i tecnici del Comune avevano dovuto ripristinare gli ugelli e la varia componentistica, soggetti in modo ripetuto a trafugamenti oppure atti vandalici o teppistici. Inoltre nella fontana venivano lasciati rifiuti di vario genere e bottiglie. Ogni volta tempo perso e, ovviamente, risorse pubbliche spese. Interventi non rilevanti ma nel tempo la manutenzione ha comunque richiesto impegno e costi aggiuntivi per rimettere tutto in ordine.Così il settore Lavori Pubblici del Comune ha deciso di rimuovere le tubazioni compromesse e pericolanti e di ricoprire tutto. Nei giorni scorsi la ditta affidataria del servizio del verde, su impulso dell'apposito servizio comunale, ha provveduto a mettere a dimora dei fiori.A causa di incivili, di ruberie e di atti vandalici di vario genere le manutenzioni costano tanto al bilancio comunale.