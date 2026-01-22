Vertenza Natuzzi, giorni decisivi con i tavoli tematici

Giorni decisivi per la vertenza Natuzzi. In esame il piano industriale che prevede 479 esuberi. Nell'ultimo incontro presso la Regione Puglia l'azienda ha dichiarato che non è più prevista la chiusura di due sedi produttive, ad Altamura (Graviscella) e a Santeramo (Jesce), ma resta la questione lavorativa. A causa dell'incertezza sui mercati internazionali e dei dazi negli Usa, gli ordini sono diminuiti rispetto alle aspettative e quindi l'azienda ha rivisto i propri programmi.Oggi, a Bari, iniziano i tavoli tecnici, da condurre "strumento per strumento", sotto la regia della Regione Puglia in raccordo con i Ministeri delle imprese e del lavoro, con Invitalia, al fine di valutare un accompagnamento allo sviluppo industriale. Questa è la decisione presa al precedente confronto che si è tenuto il 9 gennaio al vertice in Regione a cui hanno preso parte anche il presidente Antonio Decaro e l'industriale Pasquale Natuzzi.Sono previsti incontri anche il 30 gennaio a Bari (parteciperanno i sindacati) e il 4 febbraio a Roma, nella sede del Ministero delle imprese e del made in Italy, con tutte le parti e l'azienda.I sindacati sollecitano un nuovo progetto industriale, mettendo in sicurezza occupazione e produzione, con misure concrete per saturare la capacità degli stabilimenti italiani, incentivare il rientro delle produzioni all'estero e scongiurare qualunque ipotesi di chiusura, senza alcun azione unilaterale dell'impresa.L'obiettivo è arrivare a una soluzione che non sacrifichi i lavoratori.