Verifica politica, annuncio a sorpresa di Italia in comune

Con un annuncio a sorpresa Italia in Comune comunica su Facebook la nomina del nuovo assessore all'ambiente. Dal Comune, però, non è arrivata ancora alcuna notizia ufficiale e quindi al momento questa materia è sempre di competenza dell'assessore Francesca Cangelli di cui non risultano ancora né dimissioni né revoca. Cangelli è delegata dalla sindaca Rosa Melodia all'edilizia privata, all'ambiente, alla pianificazione e alla rigenerazione urbanaPer ordinamento normativo è il sindaco a fare la nomina assessorile, con proprio decreto. E questa diventa effettiva quando viene accettata dalla persona nominata. In un'ottica di trasparenza e di corretta comunicazione istituzionale deve essere l'ente pubblico e chi lo rappresenta a rendere note le decisioni affinché i cittadini siano informati. Un assessore non è un trofeo, è un incarico pubblico da cui discendono responsabilità e obblighi.Su Facebook Italia in Comune fa sapere che "la sindaca Rosa Melodia ha pensato di istituire uno specifico assessorato all'Ambiente e ci ha offerto di proporre una persona che se ne occupasse con competenza, il nostro partito ha accettato la sfida". E per questo ha scelto l'avvocato Loretta Moramarco.Si tratta di una proposta di nomina. Italia in Comune, infatti, precisa: "Faremo gli auguri di buon lavoro a Loretta appena la sua nomina sarà ufficializzata dalla Sindaca Rosa Melodia".Quindi non resta che attendere per la conferma.(Questa notizia è in aggiornamento)