Vaccinazioni per anziani, boom di prenotazioni

in farmacia: è possibile prenotare per sé o per un'altra persona presso le farmacie abilitate al servizio Farmacup, portando la tessera sanitaria di chi deve sottoporsi al vaccino.

tramite Cup (centro unico di prenotazione): per la Asl Bari 800.345477 (numero verde) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20; il sabato dalle 8 alle 14;

sul sito della Regione "Puglia salute" (servizio ancora in fase di attivazione).

Oggi sono iniziate le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid19 per gli anziani con età superiore agli 80 anni. Nel primo giorno c'è stato già un boom di domande e si sono registrati dei disagi e ritardi sui sistemi utilizzati per le prenotazioni a causa della saturazione dovuta al notevole afflusso.Nella prima giornata di attivazione del servizio di prenotazione delle vaccinazioni anticovid sono state effettuate 22.300 prenotazioni da parte di cittadini pugliesi over 80. "Un numero considerevole - dichiara l'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco - che rappresenta il 10% circa della popolazione target totale".Come prenotare la vaccinazione?Le vaccinazioni degli anziani over 80 inizieranno il 22 febbraio.