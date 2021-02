Covid: a rilento la vaccinazione al personale scolastico

Lunedì, con il personale scolastico del V circolo didattico San Francesco d'Assisi, è iniziata ad Altamura la vaccinazione anti-Covid19 del personale scolastico. Ieri era previsto il turno del primo circolo IV Novembre ma la campagna vaccinale è stata rinviata e non sono state fissate altre date da parte della Asl.Non si conoscono i motivi del rinvio. Quali essi siano, comportano dei ritardi o degli slittamenti nella campagna di vaccinazione ad Altamura. Stando al cronoprogramma inserito nella nuova ordinanza del presidente Emiliano, tutti gli operatori scolastici (dirigenti, docenti e Ata) riceveranno la prima dose entro il 14 marzo.Non tutte le figure che lavorano in ambito scolastico sono state previste dalla Regione Puglia. Per questo la sindaco ha presentato una richiesta per includere altre categorie. «Ho fatto esplicita richiesta alla Direzione Sanitaria ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL - afferma - di inserire anche altri soggetti che lavorano in questo ambito quotidianamente ma non considerati nel suddetto piano: personale della mensa, autisti di scuolabus, educatori dell'assistenza specialistica. Solo facendo così possiamo rendere sicuri tutti i componenti della comunità scolastica».- Quanto all'andamento dei contagi ad Altamura, si attendono gli aggiornamenti, ormai diventati a cadenza praticamente settimanale. Due casi, riguardanti bambini, si sono registrati nel quinto circolo didattico "San Francesco d'Assisi". Infatti nella giornata di oggi, con ordinanza della sindaca, è stata sospesa l'attività didattica nel plesso di scuola dell'infanzia "G.Rodari", con sede in via Lago Passarello e nel plesso della scuola primaria "San Francesco d'Assisi", con sede in via Pompei. La sospensione è stata necessaria per effettuare la sanificazione.