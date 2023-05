Urne aperte per il voto, gli elettori sono quasi 58mila

Sono 57.744 gli altamurani chiamati oggi e domani al voto per l'elezione del nuovo sindaco e di 24 consiglieri comunali. Sono 60 le sezioni in cui le urne sono state allestite, compresa una speciale all'Ospedale della Murgia.Si vota oggi, domenica 14 maggio, dalle ore 7 alle ore 23, e si vota anche domani, lunedì 15 maggio, dalle ore 7 alle ore 15. Una sola è la scheda. Domani, subito dopo la chiusura delle urne, si terrà lo spoglio. In caso di ballottaggio, si voterà pure fra due settimane, il 28 e il 29 maggio.Durante le giornate del voto comunicheremo i dati parziali sull'affluenza. Bisogna precisare che con i dati parziali non sarà possibile un paragone con il 2018 perché cinque anni fa si votò in un solo giorno (10 giugno 2018, con ballottaggio il 24 giugno 2018). Il confronto si potrà fare solo alla fine.I dati precedenti: al primo turno nel 2018 affluenza del 72,68% (votarono 40.718 dei 56.026 elettori); nel 2015 affluenza del 76,7% (41.733 votanti).Sia oggi che domani, negli orari di apertura dei seggi, l'ufficio comunale in via Madonna della Croce è aperto per il rilascio/rinnovo delle tessere elettorali.