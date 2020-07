Una pallonata e un'altra vetrata della Cattedrale si rompe

Nuovo danneggiamento alla Cattedrale, monumento simbolo di Altamura. Una pallonata, mentre si giocava sul marciapiede della chiesa federiciana, ha colpito e infranto una vetrata posta sulla porta Angioina.Accade per la terza volta. L'episodio più clamoroso era avvenuto a Capodanno, con una bomba carta posizionata proprio nella porta Angioina, in modo da creare un effetto ancora più forte e un'onda d'urto più violenta. Ancora una volta sarà necessario riparare il danno, certamente fatto senza volontà. Ma il problema è sempre lo stesso: la tutela del bene culturale è più a parole che nei fatti. Per non parlare dei frequenti atti vandalici e teppistici e dell'abbandono di bottiglie, sigarette all'arco Duomo e lungo il perimetro del monumento.E' deluso, ma non ancora rassegnato, don Nunzio Falcicchio, responsabile per la diocesi per i beni culturali ed ecclesiastici. "Si gioca a pallone sul marciapiede della Cattedrale e si rompono i vetri - commenta l'episodio con Altamuralife -. Così amiamo i nostri beni di cui tanto ci vantiamo? Possibile che in una piazza così importante non ci possa essere un divieto in tal senso e un controllo maggiore? A quando la rottura di un altro vetro? Ricordo che da circa un anno sono terminati i lavori di restauro ed è già la terza volta che si rompono le vetrate".E' un film già visto. Il problema è sempre nell'equilibrio tra la tutela dei beni comuni e la libertà. Giocare sul marciapiede in piazza Duomo non è vietato ma è pur sempre un luogo molto sensibile per storia e cultura, soprattutto dopo l'ultimo recente restauro. Se non c'è un rispetto sostanziale, con una capacità collettiva (non parliamo di singoli) di lasciare intatto e integro un bene culturale e turistico di tale rilevanza, si pone allora il problema di dare delle regole, seppure impopolari. Se vogliamo dirla in altri termini, serve anche un "governo delle piccole cose".